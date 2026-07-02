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'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol

En 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. Ella saca la excusa de ir por su crucifijo, pero la verdad está enamorada de Nandito y quiere verlo. Él le pide que le diga si Soraya persigue a su padre; ella le responde que sí y que él la rechaza.

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Alicia visita a Nandito y le confiesa la verdad sobre su padre y Soraya

Ella saca la excusa de ir por su crucifijo, pero la verdad está enamorada de Nandito y quiere verlo. Él le pide que le diga si Soraya persigue a su padre; ella le responde que sí y que él la rechaza.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 2 de jul, 2026
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