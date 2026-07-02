En 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. Ella saca la excusa de ir por su crucifijo, pero la verdad está enamorada de Nandito y quiere verlo. Él le pide que le diga si Soraya persigue a su padre; ella le responde que sí y que él la rechaza.
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Alicia visita a Nandito y le confiesa la verdad sobre su padre y Soraya
Ella saca la excusa de ir por su crucifijo, pero la verdad está enamorada de Nandito y quiere verlo. Él le pide que le diga si Soraya persigue a su padre; ella le responde que sí y que él la rechaza.