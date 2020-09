“La música me llegó muy de repente”: Nicki Nicole sobre su exitoso despegue artístico

Pac, nombre en honor a uno de los raperos más importantes de la historia del rap, Tupac, es un gato que le encanta interrumpir a Nicki Nicole cada vez que ella se conecta en teleconferencia, sea para una entrevista, hablar con su equipo de trabajo o hablar con su creciente número de seguidores de su música.

Es mejor que este pequeño gato negro, aproveche este tiempo de aislamiento que viven países como Argentina para que disfrute de la compañía de su joven dueña, quien es considerada toda una revelación de la música Hip Hop, que tras ser todo un suceso en su país natal, rápidamente va ganando más adeptos a lo largo de América Latina, por lo que, una vez vuelvan los conciertos y las giras, se reducirá drásticamente su tiempo en casa junto al travieso Pac.

La joven que hace poco repartía su tiempo, en su natal Rosario, Argentina, entre la escuela, la familia, los amigos y la música, ha sorprendido con su destreza vocal y su versatilidad, junto a un excelente trabajo de composición, como lo demuestra con ‘Mala vida’, su nueva canción con todo el ambiente gangster.

Recientemente la artista rosarina ha sido nominada a los Premios Gardel en las categorías Mejor colaboración de música Urbana/Trap, Mejor álbum/canción de música Urbana/Trap, Mejor nuevo artista y Productor del año.

PRIMEROS GRANDES PASOS

- ¿Cómo ha sido para usted este tiempo de aislamiento, teniendo en cuenta que apenas estaba arrancando su carrera musical?

Al principio bastante difícil. Yo venía de un estilo de vida bastante diferente, recién empezaba a vivir de la música y los shows. Empezaba a conocer más de la industria de la música y comunicarme con mis fans en cada lugar en el que me presentaba y de repente la pandemia me sacó todo lo que la música me estaba dando.

Pasé a trabajar en soledad, a comunicarme todo el tiempo por internet con la gente que me sigue, que es bueno, pero no se compara cuando te encuentras con la gente compartiendo un mismo espacio. Nos cambió la vida a todos, pero de luego de esa primera parte empecé a encontrar en mi soledad un montón de virtudes que me inspiraron y me ayudaron en la creación musical.

- ¿Qué tanto le ha cambiado esta pandemia sus prioridades artísticas?

Me cambió en el sentido de los artistas que quería conocer para hacer música, así como los shows que quería dar, los países que quería visitar. Pero este tiempo me enseño para mejorar para estar mejor preparada.

A mí la música me llegó muy de repente y sentí que me faltaba un tiempo para poner los pies sobre la tierra, y esta cuarentena me ayudó para estar tranquila y poder pensar bien, saber lo que quiero hacer.

- ¿En algún momento sintió que ‘despegaba los pies de la tierra’, con todo lo que ha sucedido con su música en tan poco tiempo?

Al principio si. Lo mio no fue progresivo sino de un día para otro. Pasé de ir a la escuela a realizar giras de conciertos por todo el país, a tener que hacer canciones y hacer música todo el tiempo, lo cual me encantaba, pero a la vez, no sabía cómo llevarlo. Afortunadamente siempre tenía mi equipo que me ayudaba a controlarme.

- ¿Ya son varias canciones que ha presentado en medio de la pandemia?

Presentamos ‘Colocao’, ‘Mamichula’ que es una colaboración con Trueno que teníamos desde antes, pero como empezó a pasar el disco, terminó presentando la canción. Ahora presentamos ‘Mala Vida’ que también la escribí en plena pandemia.

Aquí, en medio de lo difícil que ha sido, se empezaron a dar ciertos permisos, como la apertura de los estudios de grabación, bajo los protocolos, para poder seguir haciendo música, porque lo que mantuvo feliz a la gente en medio del confinamiento fue el arte.

- ¿Un video bastante cinematográfico?

Es bastante cinematográfico y así lo queríamos. Cuando terminé la canción y mi equipo de trabajo entendió y salió increíble, porque parece un tráiler de película cuando lo veo.

Cuando empezamos a realizar la canción, yo estaba intentando subirme al sonido que me habían dado los productores y tenía un bloqueo, aunque quería hablar de algo siniestro y no tenía información, y nos pusimos a ver la saga de ‘El Padrino’ en plan de ‘aquí vamos a encontrar lo que estamos buscando’.

- Cómo ha sido su paso de ser artista independiente a ser una de las prioridades de un sello discográfico multinacional...

De alguna manera es mucho más fácil, porque me dan muchas más herramientas para trabajar y están muy pendiente de todo lo que me está pasando. Por suerte, me entendieron muy rápido, me apoyaron en la música que hago y no me exigieron otras cosas, se acoplan a mis ideas.

- ¿Cómo ha sido ingresar a una industria y un género musical que apenas está empezando a abrirle las puertas a las mujeres intérpretes?

Me encanta hacer parte de un momento de la música donde se está haciendo valer el talento sin importar el género, si se es mujer o hombre. Antes se le daba importancia del género de la persona que estaba cantando, pero cada vez es más transparente.

Yo igual llegué a la escena musical argentina cuando ya la mujer estaba formando parte, con muchas personas haciendo valer el papel de la mujer en la música. Me siento muy cómoda y pasando un gran momento en cuanto a unión.

- ¿En qué se inspira?

Me ha inspirado la gente que me sigue, que me manda mensajes pidiéndome música. También los artistas que sigo, que muchas veces se inspiran en esos momentos no tan buenos para hacer buenas letras que le llegan a la gente.

- ¿Cómo es su relación con sus seguidores?

Yo soy de las que creo que cualquiera puede cumplir sus sueños como yo los estoy haciendo realidad, pero además de las ganas y el trabajo propio, necesitas un impulso, un apoyo para lograrlo, como yo los tuve, por lo que me gusta hablar con los chicos que quieren dedicarse a la música y compartir mis experiencias.

