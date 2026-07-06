Juan Pablo le hace pasar pena a Sofía al confundir leones marinos con focas en San Francisco - CaracolTV
La presentadora y el humorista visitan no solo el puente Golden Gate en San Francisco, sino también otras zonas turísticas de la ciudad, hasta encontrarse con unos leones marinos que llaman la atención de ambos.
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Juan Pablo le hace pasar pena a Sofía al confundir leones marinos con focas en San Francisco
La presentadora y el humorista visitan no solo el puente Golden Gate en San Francisco, sino también otras zonas turísticas de la ciudad, hasta encontrarse con unos leones marinos que llaman la atención de ambos.