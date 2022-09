Cabas reconoció que gracias a un disco de Totó La Momposina se animó a crear música folclórica

'Mapalé', 'El Pescador', 'Malanga' y 'La acabación', fueron algunas de las canciones que Totó La Momposina incluyó en su exitoso álbum 'La Candela Viva', publicado en 1993 y cuyo valor cultural fue heredado a otros artistas nacionales como Cabas. En diálogo con Caracoltv.com, el intérprete de 'El amor es perfecto' contó la influencia que tuvo la cantante de 82 años que recientemente confirmó su despedida de los escenarios.

¿Cómo recibe Cabas la noticia del retiro de los escenarios de Totó La Momposina?

"Pues con alegría porque fui a cantar a su despedida, ya son 82 años, dejó un legado impresionante, yo creo que no hubiera hecho música folclórica sin ese disco suyo de La Candela Viva, me marcó tanto (...) fue una celebración muy bonita agradezco que me hayan invitado para cantar esa noche", señaló en medio de la entrevista.

Mira también: Johana Bahamón conmovió las redes con el emotivo mensaje que le dejó a su ex Andrés Cabas

Publicidad

Cabe resaltar que la expareja de Johana Bahamón tuvo la oportunidad de estar presente en el homenaje que le organizaron a la cantante el pasado 19 de septiembre en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, donde además estuvo su familia, quienes no dudaron en resaltar lo importante que es no solo para ellos sino para el patrimonio cultural del país.

Te puede interesar: Cabas respondió a críticas que recibió tras un video en el que estaría ebrio en una presentación

De acuerdo con Cabas, se conocieron por diferentes eventos y festivales en los que compartieron escenario, pues llegaban a conversar en los camerinos sobre su pasión por la música y el poder que tiene para transmitir ideas.