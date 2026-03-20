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Quién es el grupo de ‘A Otro Nivel’ en riesgo: un participante pide cambio de grupo - CaracolTV

Flow Session queda en riesgo, así que tiene que acompañar a Colombian Crew y 4/40 sin Juan Luis a preparar un concierto en la calle. Deben buscar la manera de conectar en grupo y salvar su cupo en competencia.

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Se conoce al tercer grupo de ‘A Otro Nivel’ en riesgo: un participante pide cambio de grupo

Flow Session queda en riesgo, así que tiene que acompañar a Colombian Crew y 4/40 sin Juan Luis a preparar un concierto en la calle. Deben buscar la manera de conectar en grupo y salvar su cupo en competencia.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 20 de mar, 2026
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