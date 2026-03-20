Se conoce al tercer grupo de ‘A Otro Nivel’ en riesgo: un participante pide cambio de grupo

El programa 'A Otro Nivel' define al tercer grupo en riesgo, siendo Flow Session el seleccionado para enfrentar el reto de un concierto en la calle durante 24 horas. El equipo está conformado por Camille, Maelo, Sergio David y Keylel, quienes deben unirse a Colombian Crew y 4/40 sin Juan Luis para preparar su presentación en los estudios asignados.

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Flow Session de 'A Otro Nivel' entra en riesgo y surgen tensiones internas

Tras conocerse la decisión, surgen diferencias dentro del grupo. Keylel plantea la posibilidad de realizar cambios en la conformación del equipo si el liderazgo de Camille así lo considera necesario. El participante expresa que podría adaptarse mejor a otro grupo con un estilo musical más cercano a su identidad, lo que, según su planteamiento, podría beneficiar tanto su desempeño individual como la dinámica general del equipo.



La propuesta se da en medio de la preocupación por una posible eliminación temprana, ya que Flow Session ha participado en pocas etapas de la competencia. El integrante manifiesta que busca evitar que el grupo quede fuera sin haber mostrado todo su potencial artístico.

Durante la presentación, las dificultades del grupo se hacen evidentes. La falta de conexión entre los integrantes se refleja en el escenario, lo que impacta el resultado final. Después de la actuación, Maelo se muestra afectado emocionalmente debido a la canción interpretada, la cual le trae recuerdos personales complejos.





Por su parte, Keylel también comparte una experiencia difícil vivida antes del programa, relacionada con una situación familiar que marcó su vida. Ambos momentos evidencian el estado emocional de los integrantes en medio de la competencia.

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El jurado, conformado por Kike Santander, Gian Marco y Felipe Peláez, evalúa la presentación señalando aspectos técnicos que deben mejorar. Indican que el grupo necesita trabajar en las armonías, desarrollar un mayor juego de voces y fortalecer el trabajo colectivo, elementos que consideran fundamentales para avanzar en la competencia.

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Además, recomiendan transformar las emociones personales en herramientas que aporten al desempeño artístico, mediante disciplina y enfoque en la interpretación grupal.

En medio del ambiente generado tras las historias compartidas, Gian Marco interpreta una canción dirigida a los participantes. Luego de este momento, los demás jurados destacan su intervención dentro de la jornada.

Finalmente, el jurado toma la decisión de mantener a Camille como líder del grupo, descartando cambios en la dirección. No obstante, reiteran la necesidad de fortalecer la conexión entre los integrantes de Flow Session para enfrentar el siguiente reto y asegurar su permanencia en la competencia.

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No te pierdas 'A Otro Nivel' de lunes a viernes a las 8:00 p. m., después de Noticias Caracol. Puedes revivir los capítulos aquí.

