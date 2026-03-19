Se conoce al segundo grupo de ‘A Otro Nivel’ en riesgo: sin conexión y en la cuerda floja

El grupo 4/40 sin Juan Luis queda en riesgo dentro de la competencia y debe enfrentar una nueva etapa en los estudios Ditu, donde tiene 24 horas para preparar un concierto en la calle con el objetivo de defender su permanencia. La agrupación está integrada por Valentina, quien asume inicialmente el liderazgo, junto a Gisell, Pipe Pardo y Rosario.

Tras su presentación en el escenario, el equipo recibe observaciones por parte del jurado, lo que marca el inicio de una serie de ajustes internos. Tras este proceso, Gisell toma la iniciativa de dialogar con sus compañeros sobre los errores identificados, enfocándose en aspectos técnicos y en la necesidad de fortalecer el trabajo vocal conjunto. En ese espacio, se señala que Rosario presenta dificultades de afinación, situación que ella reconoce al admitir que no está acostumbrada a trabajar en armonías grupales.



El jurado decide cambiar de líder en 'A Otro Nivel'

Antes de la presentación, los integrantes manifiestan inquietudes frente al liderazgo de Valentina. Consideran que hace falta mayor dirección y presencia al frente del equipo, lo que genera tensiones internas. Gisell, por su parte, expresa incomodidad al no coincidir completamente con las decisiones de la líder, aunque también muestra preocupación por no afectar el desempeño colectivo.



Luego de la presentación, el jurado conformado por Kike Santander, Felipe Peláez y Gian Marco realiza una evaluación del desempeño del grupo. En sus intervenciones, señalan problemas de afinación, falta de conexión entre los integrantes y ausencia de cohesión en el escenario. También indican que no se percibe una interacción fluida ni una integración sólida durante la interpretación.

A partir de estas observaciones, el jurado toma la decisión de modificar el liderazgo del grupo como una medida para mejorar su desempeño. Gisell es designada como la nueva líder, con la responsabilidad de reorganizar al equipo y trabajar en los aspectos señalados.





Con este cambio, 4/40 sin Juan Luis inicia una nueva etapa en la competencia, en la que deberá demostrar avances en su coordinación y ejecución para lograr mantenerse en el programa.

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El proceso en los estudios Ditu se convierte en un espacio de evaluación constante, donde cada integrante busca adaptarse a las exigencias del formato. La presión por el tiempo limitado y la necesidad de corregir errores detectados en la presentación anterior obligan al grupo a reorganizar sus roles y estrategias de trabajo.

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