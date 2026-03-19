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Se conoce al segundo grupo de ‘A Otro Nivel’ en riesgo: sin conexión y en la cuerda floja - CaracolTV

4/4 sin Juan Luis es el grupo que debe ir a los estudios Ditu junto a Colombian Crew para preparar su concierto en la calle. Ahora el liderazgo cambia y los participantes deben acoplarse a ello.

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Se conoce al segundo grupo de ‘A Otro Nivel’ en riesgo: sin conexión y en la cuerda floja

4/4 sin Juan Luis es el grupo que debe ir a los estudios Ditu junto a Colombian Crew para preparar su concierto en la calle. Ahora el liderazgo cambia y los participantes deben acoplarse a ello.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 19 de mar, 2026
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