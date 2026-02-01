Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
Promesa de Andrea Serna con Potro
En vivo Desafío del Siglo
'La Reina del Flow 3'
Programación de Caracol

Homenaje a Yeison Jiménez en El Campín: Sonia Restrepo y Luis Alfonso lloraron- CaracolTV

Se conocieron imágenes del homenaje que le hicieron a Yeison Jiménez en El Campín de Bogotá este 31 de enero. Sonia Restrepo y Luis Alfonso fueron los grandes protagonistas.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Viuda de Yeison Jiménez reapareció en público: videos del homenaje en El Campín

Luis Alfonso, Marbelle y Natalia Jiménez fueron algunos de los artistas que hicieron parte del homenaje que le realizaron al cantante de música popular en Bogotá.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 1 de feb, 2026
Comparta en:
Cómo fue el homenaje a Yeison Jiménez este 31 de enero en El Campín de Bogotá.