Viuda de Yeison Jiménez reapareció en público: videos del homenaje en El Campín

El pasado 31 de enero se llevó a cabo un nuevo homenaje en nombre de Yeison Jiménez en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá. El evento reunió a familiares, amigos y artistas cercanos al cantante, en una jornada organizada para recordar su trayectoria y su impacto en la música popular. Para la ocasión, se estableció como código de vestimenta el color blanco, indicación que fue seguida tanto por los asistentes como por algunos participantes en tarima.

Uno de los artistas principales del homenaje fue Luis Alfonso, amigo cercano de Yeison Jiménez y una de las figuras más esperadas de la jornada. Antes de su salida al escenario, Luis Alfonso compartió un video a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en el que se le vio visiblemente afectado.

En el mensaje expresó: "Bueno mi gente hermosa, por aquí ya nos encontramos en El Campín, en la jugada pues que ya estamos en vivo, ya les vamos a dejar el link para que vayan y vean el homenaje que le vamos a hacer hoy a 'El Aventurero'. Nos vemos ahorita en la tarima pues".





Durante el desarrollo del evento, también se difundieron imágenes de la llegada de Sonia Restrepo, viuda del cantante de música popular fallecido, quien asistió acompañada por la hermana y la madre del artista. Las tres ingresaron al estadio vestidas de blanco y saludaron al público presente. Su aparición fue registrada por asistentes y compartida en distintas plataformas digitales.

La nómina de artistas invitados incluyó además a Natalia Jiménez y Marbelle, quienes hicieron parte del grupo de intérpretes que participaron en el homenaje musical. La presencia de estas artistas fue destacada por los asistentes y mencionada en múltiples publicaciones realizadas durante y después del evento.

Tras la realización del homenaje, las reacciones no se hicieron esperar en redes sociales, donde usuarios compartieron comentarios, imágenes y fragmentos de lo ocurrido en El Campín.

Yeison Jiménez falleció el pasado 10 de enero en un accidente de avioneta ocurrido en el departamento de Boyacá. Posteriormente, el programa 'La Red' reconstruyó las últimas horas de vida del artista.