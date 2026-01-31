Publicidad

Mamá de Yeison Jiménez reveló por qué no quería tener más hijos antes de darlo a luz a él

Lucy Galeano reveló en Día a Día que tras un difícil embarazo no quería tener más hijos y contó cómo se enteró de que estaba esperando al cantante sin haberlo planeado.

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 31 de ene, 2026
