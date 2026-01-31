Mamá de Yeison Jiménez reveló por qué no quería tener más hijos antes de darlo a luz a él

Colombia continúa lamentando la partida de Yeison Jiménez, uno de los mayores exponentes de la música popular, quien falleció el pasado 10 de enero en un accidente de avioneta en Paipa, Boyacá. Desde entonces, colegas, amigos y familiares lo han recordado con emotivos mensajes, y recientemente su mamá, Lucy Galeano, habló en el programa Día a Día sobre el duelo que atraviesa y varias anécdotas desconocidas del artista.

En medio de la conversación, la madre del intérprete de 'Aventurero' y 'Vete' sorprendió al contar cómo fue su embarazo y por qué, en un principio, no quería tener más hijos, sin imaginar que el bebé que venía en camino sería Yeison.



Qué dijo la mamá de Yeison Jiménez sobre su embarazo

“Los dos fueron muy seguidos, Lina y Yeison se llevan un año, un mes, un día y una hora. Por cuestiones de cosas malucas que se vivieron en el embarazo de mi hija, porque entre otras cosas quedo en embarazo y me doy cuenta de qué tipo de persona tengo al lado… entonces yo dije, 'nunca ni jamás tengo más hijos y menos con este hombre'”, relató.

Lucy explicó que, tras el nacimiento de su hija Lina, comenzó a pensar en cómo planificar. A los 40 días del parto acudió a un centro médico para asesorarse y, por decisión propia, empezó a cuidarse con pastillas. Tiempo después, le pidieron realizarse un examen antes de indicarle otro método anticonceptivo y allí recibió una noticia inesperada.

“Me dijeron: ‘estás embarazada’; y era de Yeison. Yo entré en shock, porque la niña tenía tres meses, fue algo muy rápido. Yo dije ‘con esto no puedo’. Llegó mi pareja, estaba llorando haciendo el almuerzo, y le conté todo. Él me dijo: ‘eh, pues bendito sea mi Dios, eso es un niño’”.



Sin embargo, ella fue clara en advertir que no quería tener más hijos. Contó que fue un embarazo complejo y que temía pasar nuevamente por situaciones difíciles "de maltrato" durante nueve meses. Incluso recordó que su suegra la visitó y le dijo: “yo le dije a mi hijo que le coloque una empleada para que le ayude con la niña, usted siga con el embarazo, qué tal sea el cura o la monja de la familia”.

Lucy también narró un hecho que dejó sorprendidos a los presentadores: durante varios meses no sintió los síntomas típicos del embarazo, a diferencia de lo que vivió con Lina. “Nunca sentí mareos ni nada”. Hasta que un día, en una consulta médica, le informaron que en realidad no llevaba todo ese tiempo en embarazo, sino que apenas estaba comenzando.

“Las cosas de Dios”, dijo, al recordar esa etapa sin imaginar que ese hijo que no planeaba tener se convertiría años después en uno de los artistas más queridos del país.

¿Quiénes son las hermanas de Yeison Jiménez?

Yeison Jiménez tuvo seis hermanos. Tras su fallecimiento, dos de ellas han expresado públicamente su dolor y han estado muy activas en los homenajes al cantante oriundo de Manzanares.

Lina Jiménez: Hermana mayor (33 años), apasionada por los caballos y promotora del evento ‘Sírvalo pues’. Ha sido vocera en varios detalles de los homenajes al artista. Heidy Jiménez: Hermana menor, quien también ha manifestado su duelo a través de redes sociales.

Este sábado 31 de enero se realizará un concierto homenaje a Yeison Jiménez en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Para este evento ya están confirmados artistas nacionales e internacionales como Natalia Jiménez, Pasabordo, Andy Rivera, Alex Campos y Chayín Rubio.

