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Cuando el liderazgo nace de la resiliencia: mujeres inspiran al país en Premio Cafam a la Mujer 2026 - CaracolTV

La edición número 37 del Premio Cafam a la Mujer reafirmó, una vez más, que el liderazgo femenino en Colombia nace de historias profundamente humanas que transforman la realidad de sus territorios.

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Cuando el liderazgo nace de la resiliencia: mujeres inspiran al país en Premio Cafam a la Mujer 2026

La edición número 37 del Premio Cafam a la Mujer reafirmó, una vez más, que el liderazgo femenino en Colombia nace de historias profundamente humanas que transforman la realidad de sus territorios.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 18 de mar, 2026
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Cuando el liderazgo nace de la resiliencia: las mujeres que inspiran al país en el Premio Cafam a la Mujer 2026