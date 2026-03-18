En 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. María tiene su corazón roto porque se llegó el día de la ‘boda’ de Luis Fernando, pero él va a su cuarto y le promete que cuando nazca su hijo se divorciará de Soraya y se casará con ella.
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Fernando le explica a María que el matrimonio con Soraya es una farsa
María tiene su corazón roto porque se llegó el día de la ‘boda’ de Luis Fernando, pero él va a su cuarto y le promete que cuando nazca su hijo se divorciará de Soraya y se casará con ella.