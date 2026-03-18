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'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol

En 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. María tiene su corazón roto porque se llegó el día de la ‘boda’ de Luis Fernando, pero él va a su cuarto y le promete que cuando nazca su hijo se divorciará de Soraya y se casará con ella.

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Fernando le explica a María que el matrimonio con Soraya es una farsa

María tiene su corazón roto porque se llegó el día de la ‘boda’ de Luis Fernando, pero él va a su cuarto y le promete que cuando nazca su hijo se divorciará de Soraya y se casará con ella.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 18 de mar, 2026
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