43:25 min La Reina del Flow - Capítulo 20: Charly le dice a Sky que ya no va a ser el productor de su álbum 43:26 Capítulo 19 Capítulo 19 La Reina del Flow 3: Charly piensa que Sky es aliada de Mike y lo está traicionando 43:45 Capítulo 18 Charly empieza a sentir cosas por Sky y pasan día familiar con Alma 44:22 Capítulo 17 Ligia pelea con Charly por conexión que él tiene con Sky 43:25 Capítulo 20 Charly le dice a Sky que ya no va a ser el productor de su álbum

Capítulo 20 La Reina del Flow: Charly le dice a Sky que ya no va a ser el productor de su álbum La relación entre el rey y su pupila se fracciona cada vez más y él le avisa que ya no trabajará en su música, sino que Axel se encargará de producir su música y él será el puente entre ellos dos.