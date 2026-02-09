Publicidad

Capítulo 20 de 'La Reina del Flow 3', de Caracol, completo hoy 9 de febrero

Capítulo 20 de 'La Reina del Flow 3', de Caracol Televisión, completo. Charly Flow le dice a Sky que ya no a ser el productor de su álbum y se aleja de ella.

43:25 min
La Reina del Flow - Capítulo 20: Charly le dice a Sky que ya no va a ser el productor de su álbum
Lareinadelflow
43:26
Capítulo 19
Capítulo 19 La Reina del Flow 3: Charly piensa que Sky es aliada de Mike y lo está traicionando
43:45
Capítulo 18
Charly empieza a sentir cosas por Sky y pasan día familiar con Alma
44:22
Capítulo 17
Ligia pelea con Charly por conexión que él tiene con Sky
43:25
Capítulo 20
Charly le dice a Sky que ya no va a ser el productor de su álbum

Capítulo 20 La Reina del Flow: Charly le dice a Sky que ya no va a ser el productor de su álbum

La relación entre el rey y su pupila se fracciona cada vez más y él le avisa que ya no trabajará en su música, sino que Axel se encargará de producir su música y él será el puente entre ellos dos.

Por: Alejandra Hurtado
|
