Capítulo 25 de 'La Reina del Flow 3', de Caracol Televisión, completo. Charly y Sky dan rienda suelta a su pasión, mientras Yeimy es encarcelada por los tentáculos.

La Reina del Flow - Capítulo 25: Charly y Sky se dejan llevar y dan rienda suelta a la pasión
CAP LRDF 24.jpg
43:25
Capítulo 24
Yeimy regresa a Medellín y tiene un recuerdo cantando con Charly
CAP 23 LRDF 3.jpg
44:05
Capítulo 23
Yeimy se entera de que Charly es su esposo y Erik, su hijo
CAP 22 LRDF 11 feb.jpg
43:25
Capítulo 22
hieren a Erik y le dicen a Charly que hay un infiltrado en Soul & Bass
CAP LRDF 25.jpg
43:32
Capítulo 25
Charly y Sky se dejan llevar y dan rienda suelta a la pasión

Capítulo 25 La Reina del Flow: Charly y Sky se dejan llevar y dan rienda suelta a la pasión

Luego de pasar un lindo día por Guatapé, Charly recuerda una promesa que le hizo a la reina y se deja llevar por sus sentimientos por su pupila; pero, ella teme que la familia y los fans la rechacen.

Por: Alejandra Hurtado
|
