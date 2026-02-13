Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Vecinos
En vivo Desafío del Siglo
'La Reina del Flow 3'
Programación de Caracol

Capítulo 24 de 'La Reina del Flow 3', de Caracoleste 13 de febrero

Capítulo 24 de 'La Reina del Flow 3', de Caracol Televisión, completo. Yeimy tiene un accidente, pero regresa a Medellín y tiene un recuerdo con Charly y Erik.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Banner LRDF3 DK
43:25 min
CAP LRDF 24.jpg
La Reina del Flow - Capítulo 24: Yeimy regresa a Medellín y tiene un recuerdo cantando con Charly
CAP 23 LRDF 3.jpg
44:05
Capítulo 23
Yeimy se entera de que Charly es su esposo y Erik, su hijo
CAP 22 LRDF 11 feb.jpg
43:25
Capítulo 22
hieren a Erik y le dicen a Charly que hay un infiltrado en Soul & Bass
CAP 21 LRDF.jpg
43:27
Capítulo 21
Sky besa a Charly y le confiesa que está enamorada de él
CAP LRDF 24.jpg
43:25
Capítulo 24
Yeimy regresa a Medellín y tiene un recuerdo cantando con Charly

Capítulo 24 La Reina del Flow: Yeimy regresa a Medellín y tiene un recuerdo cantando con Charly

Jerónimo lleva a la reina a su ciudad, con la intención de entregársela a Mike, aunque ella piensa que la está ayudando. En el recorrido, Yeimy recuerda un concierto que dio con su esposo y su hijo.

Por: Alejandra Hurtado
|
CAP 23 LRDF 3.jpg
44:05
Capítulo 23
Yeimy se entera de que Charly es su esposo y Erik, su hijo
CAP 22 LRDF 11 feb.jpg
43:25
Capítulo 22
hieren a Erik y le dicen a Charly que hay un infiltrado en Soul & Bass
CAP 21 LRDF.jpg
43:27
Capítulo 21
Sky besa a Charly y le confiesa que está enamorada de él
CAP LRDF 9 de febrero.jpg
43:25
Capítulo 20
Charly le dice a Sky que ya no va a ser el productor de su álbum
Lareinadelflow
43:26
Capítulo 19
Charly piensa que Sky es aliada de Mike y lo está traicionando
CAP LRDF 18.jpg
43:45
Capítulo 18
Charly empieza a sentir cosas por Sky y pasan día familiar con Alma
CAP LRDF 24.jpg
43:25
Capítulo 24
Yeimy regresa a Medellín y tiene un recuerdo cantando con Charly