En vivo Desafío del Siglo
'La Reina del Flow 3'
Programación de Caracol
Capítulo 24 de 'La Reina del Flow 3', de Caracoleste 13 de febrero
Capítulo 24 de 'La Reina del Flow 3', de Caracol Televisión, completo. Yeimy tiene un accidente, pero regresa a Medellín y tiene un recuerdo con Charly y Erik.
Capítulo 24 La Reina del Flow: Yeimy regresa a Medellín y tiene un recuerdo cantando con Charly
43:25 min
La Reina del Flow - Capítulo 24:
Yeimy regresa a Medellín y tiene un recuerdo cantando con Charly
44:05
Capítulo 24
Yeimy regresa a Medellín y tiene un recuerdo cantando con Charly
Capítulo 24 La Reina del Flow: Yeimy regresa a Medellín y tiene un recuerdo cantando con Charly
Jerónimo lleva a la reina a su ciudad, con la intención de entregársela a Mike, aunque ella piensa que la está ayudando. En el recorrido, Yeimy recuerda un concierto que dio con su esposo y su hijo.
Por:
Alejandra Hurtado
|
13 de Febrero, 2026
Capítulo 24
Yeimy regresa a Medellín y tiene un recuerdo cantando con Charly
La Reina del Flow
