Capítulo 24 La Reina del Flow: Yeimy regresa a Medellín y tiene un recuerdo cantando con Charly Jerónimo lleva a la reina a su ciudad, con la intención de entregársela a Mike, aunque ella piensa que la está ayudando. En el recorrido, Yeimy recuerda un concierto que dio con su esposo y su hijo.