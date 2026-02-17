Publicidad

Capítulo 26 de 'La Reina del Flow 3', de Caracol, completo este 17 de febrero

Capítulo 26 de 'La Reina del Flow 3', de Caracol Televisión, completo. Irma se entera de que Yeimy está viva, tras ser secuestrada encerrada junto a la reina.

43:22 min
Capítulo 26 La Reina del Flow: Irma se entera de que Yeimy está viva, luego de que es raptada

Mike sigue sin creer que la reina perdió la memoria y manda a secuestrar a ‘El Huracán’, para amenazar a Yeimy. Allí, Irma se reencuentra con su suegra y trata de recordarle que Charly es bueno.

43:32
Capítulo 25
Charly y Sky se dejan llevar y dan rienda suelta a la pasión
43:25
Capítulo 24
Yeimy regresa a Medellín y tiene un recuerdo cantando con Charly
44:05
Capítulo 23
Yeimy se entera de que Charly es su esposo y Erik, su hijo
43:25
Capítulo 22
hieren a Erik y le dicen a Charly que hay un infiltrado en Soul & Bass
43:27
Capítulo 21
Sky besa a Charly y le confiesa que está enamorada de él
43:25
Capítulo 20
Charly le dice a Sky que ya no va a ser el productor de su álbum
43:22
Capítulo 26
Irma se entera de que Yeimy está viva, luego de que es raptada