43:22 min La Reina del Flow - Capítulo 26: Irma se entera de que Yeimy está viva, luego de que es raptada 43:32 Capítulo 25 Charly y Sky se dejan llevar y dan rienda suelta a la pasión 43:25 Capítulo 24 Yeimy regresa a Medellín y tiene un recuerdo cantando con Charly 44:05 Capítulo 23 Yeimy se entera de que Charly es su esposo y Erik, su hijo

Capítulo 26 La Reina del Flow: Irma se entera de que Yeimy está viva, luego de que es raptada Mike sigue sin creer que la reina perdió la memoria y manda a secuestrar a ‘El Huracán’, para amenazar a Yeimy. Allí, Irma se reencuentra con su suegra y trata de recordarle que Charly es bueno.