Capítulo 9 La Reina del Flow: Yeimy se entera de que es famosa, intenta escapar y la hieren La reina sospecha que algo no está bien con sus supuestos rescatistas y toma un celular de ellos. Ve la noticia de que la declararon muerta y cuando sale corriendo es golpeada por su secuestrador.

