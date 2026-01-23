Publicidad
'La Reina del Flow 3' capítulo 9 completo de Caracol, hoy 23 de enero
Capítulo nueve de 'La Reina del Flow 3', de Caracol Televisión, completo. Yeimy Montoya se entera que su familia la dio por muerta e intenta escapar de sus secuestradores.
Capítulo 9 La Reina del Flow: Yeimy se entera de que es famosa, intenta escapar y la hieren
43:40 min
La Reina del Flow - Capítulo 9:
Yeimy se entera de que es famosa, intenta escapar y la hieren
Capítulo 8
Charly y la familia dan por muerta a Yeimy y hacen entierro
43:00
Capítulo 7
explota bomba en la casa de Charly y Ángel queda herido
43:23
Capítulo 6
Sky entra a Soul & Bass y empieza a trabajar con Charly
43:40
Capítulo 9
Yeimy se entera de que es famosa, intenta escapar y la hieren
Capítulo 9 La Reina del Flow: Yeimy se entera de que es famosa, intenta escapar y la hieren
La reina sospecha que algo no está bien con sus supuestos rescatistas y toma un celular de ellos. Ve la noticia de que la declararon muerta y cuando sale corriendo es golpeada por su secuestrador.
Por:
Alejandra Hurtado
|
23 de Enero, 2026
Capítulo 8
Charly y la familia dan por muerta a Yeimy y hacen entierro
43:00
Capítulo 7
explota bomba en la casa de Charly y Ángel queda herido
43:23
Capítulo 6
Sky entra a Soul & Bass y empieza a trabajar con Charly
44:09
Capítulo 5
Yeimy aparece viva en la selva, pero no recuerda quién es
44:10
Capítulo 4
el pasado vuelve a tocar la puerta de Charly en medio de la desaparición de Yeimy
44:09
Capítulo 3
dejan de buscar a Yeimy, pero Charly hace plan para dar con ella
43:40
Capítulo 9
Yeimy se entera de que es famosa, intenta escapar y la hieren
La Reina del Flow
Capítulo 8 La Reina del Flow: Charly y la familia dan por muerta a Yeimy y hacen entierro
La Reina del Flow
Capítulo 7 La Reina del Flow: explota bomba en la casa de Charly y Ángel queda herido
La Reina del Flow
Capítulo 6 La Reina del Flow: Sky entra a Soul & Bass y empieza a trabajar con Charly
La Reina del Flow
Capítulo 5 La Reina del Flow: Yeimy aparece viva en la selva, pero no recuerda quién es
La Reina del Flow
Capítulo 4 La Reina del Flow: el pasado vuelve a tocar la puerta de Charly en medio de la desaparición de Yeimy
La Reina del Flow
Capítulo 3 La Reina del Flow: dejan de buscar a Yeimy, pero Charly hace plan para dar con ella
