'La Reina del Flow 3' capítulo 9 completo de Caracol, hoy 23 de enero

Capítulo nueve de 'La Reina del Flow 3', de Caracol Televisión, completo. Yeimy Montoya se entera que su familia la dio por muerta e intenta escapar de sus secuestradores.

43:40 min
Capítulo 9 de LRDF3
La Reina del Flow - Capítulo 9: Yeimy se entera de que es famosa, intenta escapar y la hieren
Capítulo 9 de LRDF3
43:40
Capítulo 9
Yeimy se entera de que es famosa, intenta escapar y la hieren

Capítulo 9 La Reina del Flow: Yeimy se entera de que es famosa, intenta escapar y la hieren

La reina sospecha que algo no está bien con sus supuestos rescatistas y toma un celular de ellos. Ve la noticia de que la declararon muerta y cuando sale corriendo es golpeada por su secuestrador.

Por: Alejandra Hurtado
|
