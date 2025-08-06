Prueba de Sentencia y Bienestar: el agua les jugó una mala pasada a algunos en el Desafío

Los desafiantes se deben medir al Box Azul en la prueba de Sentencia y Bienestar para conservar las comodidades de su casa. Andrea Serna, presentadora del Desafío Siglo XXI, explicó cómo será la prueba.

Cómo era la prueba del Desafío

En esta oportunidad se realizarán relevos. El competidor saldrá para superar una rampa y saltar a la piscina para luego atravesar una malla. Después escalará una pirámide y de ahí llegar a la otra piscina. Una vez afuera, subirá las escaleras para tocar la campana y lanzarse del túnel parar llegar al agua.

Posteriormente, se sumergirá para recoger dos bolsas de arena y tras esto, hará de nuevo todo el circuito de regreso. Al llegar al final, habrá una torre, desde donde se lanzarán las bolsas sobre una mesa inestable, en la que tendrán que mantener su equilibrio. El primero que agrupe ocho de estos sacos será el ganador.

Los participantes que no fueron a competir se quedaron en sus casas viendo a los demás cómo luchaban por ese primer puesto. La prueba se fue desarrollando con normalidad, pero hubo varios detalles que llamaron la atención.

Primero, cuando Mencho no podía sumergirse en la piscina y se demoró bastante para hacerlo. Después, Valentina, quien tuvo que lanzar varias veces los sacos de arena y luego ser sorprendida por un beso de Lucho. Además, la agilidad de varios participantes para llegar a la meta llamó la atención de los televidentes.



Quién ganó la prueba en el Desafío

Ahora bien, tras competir con toda, Gamma se queda con el primer lugar y Omega con el segundo. La puntería en esta prueba era clave para analizar muy bien cómo se iban a hacer los lanzamientos para que su equipo obtuviera la victoria.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.