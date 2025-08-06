Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Desafío Siglo XXI
Síguenos en::
Tendencias:
DESAFÍO DEL SIGLO
EN VIVO DESAFÍO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / El miedo de Mencho en la prueba del Desafío por el que Zambrano tomó radical decisión en Gamma

El miedo de Mencho en la prueba del Desafío por el que Zambrano tomó radical decisión en Gamma

Dos hombres y dos mujeres por equipo atendieron el llamado de Andrea Serna y llegaron al Box Azul para el Desafío de Sentencia y Bienestar. Un obstáculo les causó problemas a varios participantes.