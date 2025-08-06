El miedo de Mencho en la prueba del Desafío por el que Zambrano tomó radical decisión en Gamma

Mencho se convirtió en una de las grandes protagonistas del Desafío de Sentencia y Bienestar en el Box Azul debido a un impase que tuvo justo al inicio de la pista. Se trata de un obstáculo que tuvo que enfrentar y que le causó molestias a varios competidores, quienes debían sumergirse en las profundidades de la piscina para poder tomar dos bolsas de arena que se encontraban en el interior de una canasta.

La Súper Humana intentó hundirse en el agua para lograr el objetivo; sin embargo, en un punto se quedó sostenida en el borde de la piscina mientras era alentada por sus compañeros para que no se demorara en este obstáculo.

Al ver que la deportista olímpica no descendía, Zambrano, que no asistió al terreno de juego y observaba la pista desde la comodidad de su casa reaccionó: “Tiene miedo, no le gusta eso”, comentó.

La competidora tomó un respiro profundo y logró sacar las bolsas; no obstante, Zambrano aseguró que lo más pertinente era aprovechar las destrezas que su compañera tiene en otro circuito y enviarla a estos espacios, pero no al Box Azul teniendo en cuenta que posee algunos detalles por mejorar.

“Mencho se demora mucho, va a tocar… Mencho la próxima en agua no, papi, lo siento mucho. Ya vimos que en agua Mencho no”, expresó el competidor, mientras sus compañeros Rosa, Cris y Grecia permanecía herméticos y miraban atentamente la pantalla en la que se estaba reproduciendo la contienda.

Después de superar la mayor parte de los obstáculos, la mujer tuvo que enfrentar el más complejo de todos: lanzar las dos bolsas a una mesa inestable con precisión para no dañar el trabajo que había realizado Gio. Pese a que tuvo algunos contratiempos, logró salir delante y darle el relevo a Yudisa.

Rata y Gio, por su parte, escucharon atentamente cuando ella les confesó que debía esforzarse por mantener la respiración y sumergirse en las profundidades de la pileta.

