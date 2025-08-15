Por qué Rata repitió tres veces el mismo obstáculo en el Desafío y cómo les fue a sus rivales

Dos hombres y dos mujeres de cada equipo llegaron al Box Blanco para el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo. En esta ocasión, los primeros participantes que se atrevieron a iniciar el circuito fueron Camilo, Lucho y Rata; sin embargo, este último sufrió un imprevisto que preocupó a los naranjas.

Los tres Súper Humanos presentaron fallas a la hora de enfrentar el obstáculo suspendido que debían cruzar en forma de zigzag, de forma que todos terminaron tocando el piso. No obstante, cuando volvió a iniciar el circuito, Rata enfrentó este mismo fragmento de la posta de forma incorrecta, por lo que Sebastián Martino le solicitó corregir el error.

“Rata vuelve, tiene que entrar por el que no tiene triángulo”, exclamó el juez del reality de los colombianos.

Desesperado, Rata regresó al inicio de la pista, cruzó la malla y llegó a la reja suspendida en el aire, pero esta vez sí la cruzó con un poco más de tranquilidad y de manera consciente de lo que estaba haciendo. Mientras tanto, los demás integrantes de Gamma iban emitiendo mensajes de aliento y recomendaciones para enfocarse en su propio proceso y no en el de sus contrincantes que ya habían logrado avanzar en el terreno de juego.

A pesar de este impase, Rata logró volver a tomar un poco de ventaja en la zona de puntería, pues derribó primero la pelota que Gero, quien fue enviado a la pista en reemplazo de Lucho cuando tuvo la caída.

En el camino de regreso, el deportista de OCR sorprendió con la precisión y la agilidad que lo caracteriza. Al llegar al otro extremo del Box, le dio el relevo a Rosa para que diera lo mejor de sí misma en este espacio de La Ciudad de las Cajas y contribuyera a que su equipo estuviese cada vez más cerca de la tan anhelada victoria.

