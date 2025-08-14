Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Desafío Siglo XXI
Síguenos en::
Tendencias:
DESAFÍO DEL SIGLO
EN VIVO DESAFÍO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Contundente respuesta de Katiuska a María C. en el Desafío por regaño en público: no se dejó

Contundente respuesta de Katiuska a María C. en el Desafío por regaño en público: no se dejó

Sin importar la opinión de sus contrincantes, Katiuska respondió a los reclamos de María C. en el Box Rojo. El hecho ocurrió después de que la abogada informara que quería retirarse del programa.