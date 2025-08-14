Contundente respuesta de Katiuska a María C. en el Desafío por regaño en público: no se dejó

Muchas fueron las emociones que se vivieron durante el capítulo 31 del Desafío del Siglo XXI, más específicamente cuando se llevó a cabo el Desafío de Sentencia y Bienestar en el Box Rojo, espacio de La Ciudad de las Cajas que se caracteriza por permitir que los participantes tengan contacto físico entre sí.

Para esta prueba se requerían de habilidades como la buena comunicación, pues una mujer de cada casa fue designada para darles instrucciones a sus compañeros para competir en el terreno de juego teniendo en cuenta que ellos se encontraban con los ojos vendados.

Uno de los momentos más llamativos de la jornada ocurrió cuando María C. se encontraba liderando a la escuadra rosa y Katiuska estaba siguiendo sus instrucciones, pues terminaron perdiendo el punto debido a que la excapitana no entendía si debía girar a la izquierda o a la derecha y terminó saliéndose de la línea que delimitaba el campo de juego.

Cuando Andrea Serna le dio el punto a Alpha, María C. no dudó en explicarle a su colega el error que estaban cometiendo: “Katy, te me estás saliendo de la pista”, explicó. Molesta por el comentario de su colega y frustrada por la situación de Omega en el sexto ciclo, Katiuska le gritó desde el otro lado de la pista.

“No te escucho en ningún momento”, se le escuchó decir.

Es necesario mencionar que esta no es la primera discusión que protagonizan desde que inició la producción de Caracol Televisión. En múltiples ocasiones han chocado por sus diferentes personalidades. La más reciente tuvo lugar en Playa Baja luego del Desafío de Sentencia y Servicios.

Katiuska culpó a María C. y Sathya de hacer que el equipo perdiera por varias fallas que cometieron en la prueba que se realizó en el Box Amarillo. La tensión fue tal que la abogada y exreina del folclore llanero les aseguró a los integrantes de su casa que ya había tomado la decisión de retirarse del reality de los colombianos, argumentando que ya había vivido la experiencia de estar en La Ciudad de las Cajas.

