Kika Nieto está vendiendo su apartamento para pagar una millonaria multa que le puso la DIAN

La reconocida creadora de contenido digital Kika Nieto preocupó sus seguidores en redes sociales luego de informar que tuvo un pequeño problema con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) pues le puso una millonaria multa. A pesar de que solicitó un préstamo para saldar la deuda, la joven está buscando la forma de quedar a paz y salvo, por lo que anunció no solo que estará publicando contenido más constantemente en las plataformas digitales, sino también que venderá la primera propiedad que compró.

En el video titulado '¿Cómo compré mi primer apartamento antes de mis 20 años?' la influenciadora habló de cómo gracias al ahorro pudo reunir el dinero para pagar la cuota inicial de la propiedad. Asimismo, explicó que todo el proceso lo pudo llevar a cabo justo antes de vivir de las redes sociales, pues durante sus años más jóvenes se desempeñó en varios empleos que le permitían invertir un porcentaje en su futuro.

"Como les he mencionado tal vez en mi canal de blogs (...) En este momento de mi vida estoy atravesando por diferentes situaciones y también les voy a estar contando por acá de temas económicos, tuve que pagar una sanción en la DIAN que fue muy grande, bueno diferentes cosas que me van a hacer doblarme o triplicarme en el trabajo, entonces voy a empezar a subir muchos más videos a la semana; eso me alegra, pero también es un challenge por el tema del tiempo", expresó al inicio del video que ya cuenta con más de 70 mil visualizaciones.

¿Cuánto le pagó Kika Nieto a la DIAN?

Nieto dio a conocer la cifra exacta de la multa a través de sus historias de Instagram en medio de la dinámica de 'Peguntas y respuestas'. El hecho ocurrió cuando un seguidor le preguntó por qué estaba vendiendo "todas sus pertenencias". Fue allí en donde mencionó que la deuda llega hacia los 300 millones de pesos, lo que supone un gran vacío que debe solucionar con trabajo fuerte.

"Yo todavía no puedo creer que esto me esté pasando", agregó. Diferentes internautas se solidarizaron con la noticia y aprovecharon para enviarle mensajes de aliento.