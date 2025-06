Aleja, del Desafío, reapareció en redes tras violento robo del que fue víctima

El pasado 4 de junio se conoció queAlejandra Martínez fue víctima de un atraco en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá. Según le contó al Ojo de la Noche de Noticias Caracol, los ladrones la estaban esperando y la interceptaron con armas de fuego cuando llegaba a su casa de entrenar en el gimnasio.

No solo la intimidaron a ella, sino también a su madre y a su hermano, quienes presenciaron todo desde el interior del hogar e intentaron defenderla.

Tras varios días de silencio, la ganadora del Desafío The Box 2023, reapareció en sus redes sociales, en Instagram ante su millón de seguidores y explicó que necesitó tiempo para procesar lo sucedido.

También compartió nuevos detalles del hurto: “Intentaron hackearme. Para lo que pudo pasar, realmente no fue nada. Nunca en mi vida había tenido tantas armas apuntándome y siento que reaccioné bien, porque simplemente dejé que se llevaran todo. Solo quería estar bien”, escribió.

Además, relató que su mamá y su hermano vivieron momentos de angustia: “Desde arriba golpeaban las ventanas desesperados. Incluso les llegaron a apuntar, pero gracias a Dios no pasó nada”.

Aleja agradeció a los vecinos del sector y a un taxista que siguió a los delincuentes. También reconoció el trabajo de las autoridades, quienes activaron de inmediato un plan candado: “Los ladrones no contaban con la rápida acción de todos ni con que la camioneta tenía GPS. Se quedaron encerrados en el barrio, dando vueltas a toda velocidad, y como el carro es tan pesado, terminaron estrellándose”.

Aunque lamentó los daños en su vehículo, la ex Desafío aseguró sentirse agradecida de estar a salvo. Este 7 de junio, compartió más historias en las que afirmó estar retomando su rutina: “No me puedo quedar en la casa ni llorando, ni acomplejada, ni quejándome, ni con miedo. Me toca sí o sí salir, y en mi cabeza siempre está que yo he podido y siempre puedo con todo”.

