"Más femenina": Guajira sorprendió con resultados de tratamiento estético al que se sometió

Guajira es, sin duda, una de las exparticipantes más recordadas de El Desafío y una de las que más ha dado de qué hablar. Tras su participación en la edición 2023, regresó en Desafío 20 Años como refuerzo de Kevyn, y gracias a su apoyo, el deportista se coronó como ganador.

Mira también: Desafío del siglo XXI: Es momento de cambiar su historia y muy pronto lo podrás ver

Recientemente, la modelo llamó la atención de sus seguidores por un visible cambio en su rostro. Aunque no compartió el proceso en sus redes sociales, muchos fanáticos lo descubrieron en TikTok y no tardaron en reaccionar.

En un video publicado por un centro estético de Medellín, aparece Kelly Ríos, nombre real de Guajira, como paciente. Allí, la profesional Stephania Pastrana explica que ella quería lucir “más joven, radiante y fresca”, por lo que optó por varios procedimientos.

Publicidad

“Fue un proceso de realzar su esencia con tratamientos sutiles y armónicos. Utilizamos ULTRAFORMER MPT para reafirmar y redefinir el óvalo facial, e inyectables para mejorar la calidad y densidad de su piel, y suavizar líneas de expresión sin perder su expresión auténtica”, se lee en la descripción del video.

Entre los resultados obtenidos están el levantamiento de cejas, la ampliación de la mirada, un efecto lifting no invasivo, la mejora en los surcos nasogenianos, el perfilamiento del rostro para suavizar su forma cuadrada y un aspecto más femenino, todo esto con estimulación de colágeno.

Publicidad

Guajira, visiblemente emocionada, expresó ante las cámaras: “Estoy extremadamente feliz de estar aquí. El proceso me ha encantado. Veo los cambios y digo: ‘Dios mío, ¿yo llegué aquí así?’. He mejorado un montón, incluso mi acné. Me siento más femenina y estoy demasiado feliz, porque entre otras cosas, tengo 30 años, pero mi cara parece de 23… y lo sabes”, dijo entre risas.

Guajira, del Desafío, fue hackeada

En marzo de 2025, Guajira hizo una denuncia a través de sus historias de Instagram, en donde suma un poco más de un millón de seguidores. Allí comentó que está siendo víctima de los delincuentes informáticos y varias de sus cuentas aún están en peligro.

Mira también: Andrea Fernández, del Desafío 2017, se casó con su novia en Australia: FOTOS de la boda

La deportista perdió su cuenta de Facebook, por el momento, pero también declaró que estuvo a punto de que se apoderaran de sus cuentas de correo electrónico y también de su perfil de WhatsApp.

Publicidad

No te pierdas contenidos exclusivos del Desafío del siglo XXI en nuestra Comunidad Oficial en WhatsApp.