Yo Me Llamo Gilberto Santa Rosa despejó dudas tras su renuncia y envió mensaje a sus compañeros

Luis Adolfo Lecuna Lean, conocido también como Yo Me Llamo Gilberto Santa Rosa en el programa de Caracol Televisión, reapareció en redes sociales tras confirmar su renuncia, argumentando problemas familiares y personales. En esta ocasión, el exparticipante aprovechó no solo para responder a las preguntas de sus seguidores respecto a lo que había ocurrido en su vida, sino también para enviarle un contundente mensaje a sus compañeros que se encuentran en un punto importante del juego.

Mira también: Ella es la esposa de Yo Me Llamo Gilberto Santa Rosa: el imitador dijo que no la veía hace un año

"Mi renuncia sé que le abre una gran brecha en la competencia… Les deseo muchos éxitos a mis compañeros", indicó inicialmente, recordando de esta forma que se encuentran en la etapa del formato donde Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz aumentan la exigencia porque saben que en ese selecto grupo se encuentra el ganador de la décima temporada.

Poco después, señaló que esta noticia no es un adiós de los escenarios, sino una pausa en su carrera como imitador, pues la retomará próximamente: "Yo sigo mi carrera como #ElAutenticoDoble y cumpliendo con mis responsabilidades como todo hombre de familia… No me queda más que darle las gracias a todos: #colombia #ecuador #venezuela y el #mundo entero por su incondicional apoyo. 🙌🏻🫂 Bendiciones y cosas buenas 🙏🏻", escribió en la citada red.

Publicidad

Mira también: Yo Me Llamo Gilberto Santa Rosa lleva un año sin ver a su esposa: su historia conmueve a Laura Acuña

Cabe aclarar que durante su última presentación en el Templo de la Imitación que tuvo lugar en la Noche de Eliminación, el imitador de Gilberto Santa Rosa le dedicó el espectáculo a su esposa Emily Silva, a quien no ha podido ver desde hace un año debido a que migraron de Venezuela. Mientras que ella se fue a Ecuador, él decidió forjar su trayectoria en Colombia.

Publicidad

Las reacciones por parte de sus usuarios de Internet no se han hecho esperar, pues le han deseado muchos éxitos ahora que salió de Yo Me Llamo y le auguran muchos proyectos que tengan una gran acogida entre el público internacional: "Usted era el ganador", "Seguimos", "Pero quiero saber puntualmente cuál fue el motivo", son algunos de los mensajes que se destacan en la red.

Mira también: "Parece el hermano clonado": Amparo queda en shock en el duelo de Yo Me Llamo Gilberto Santa Rosa

No te pierdas Yo Me Llamo en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo. Puedes revivir los capítulos aquíy en ditu.