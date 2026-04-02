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Qué novelas darán HOY 2 de abril (Jueves Santo) en Caracol: 'Tormenta de Pasiones' y más - CaracolTV

Caracol Televisión hizo algunas modificaciones en su programación este 2 de abril para que los televidentes puedan conmemorar la jornada religiosa. Estos son los cambios.

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Cambios en la programación por Jueves Santo: qué pasará con 'Tormenta de Pasiones' y más

Caracol Televisión hizo algunas modificaciones en su programación este 2 de abril para que los televidentes puedan conmemorar la jornada religiosa. Estos son los cambios.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 2 de abr, 2026
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Cambios en la programación de Caracol Televisión este Jueves Santo 2 de abril.