Cambios en la programación por Jueves Santo: qué pasará con 'Tormenta de Pasiones' y más

Caracol Televisión hará cambios en los días festivos de Semana Santa. En ese contexto, la programación habitual del canal presenta variaciones a lo largo del día, especialmente en las franjas de la mañana, la tarde y la noche. Estos son los cambios para este 2 de abril, Jueves Santo.

Mira también: Cristina Hurtado habló sobre su experiencia en ‘A Otro Nivel’: “Soy una mujer muy artista”



Cambios en la programación este Jueves Santo en Caracol Televisión

En primer lugar, durante la mañana fueron reemplazados programas como Noticias Caracol, 'Día a Día', 'María la del Barrio' y Noticias Caracol de la mañana. En su lugar, se emitieron contenidos especiales relacionados con esta temporada. De esta manera, la jornada inició con 'Historias Animadas de la Biblia', que fue desde las 5:00 a. m. hasta las 6:00 a. m. Posteriormente, se transmitió la 'Santa Misa Crismal' en el horario de 6:00 a. m. a 8:00 a. m., seguida por 'Los Elegidos' desde las 8:00 a. m. hasta las 12:30 p. m.



Después de esta franja, la programación retomará un espacio informativo con Noticias Caracol del mediodía, el cual se emitirá entre las 12:30 p. m. y la 1:45 p. m.

Por otra parte, en la tarde también se registrarán cambios relevantes. La programación que usualmente mostraba novelas turcas como 'Tormenta de Pasiones', 'Leyla' e 'Hilos de vida', será reemplazada por dos bloques de 'Historias de la Biblia'. En consecuencia, el primer bloque se emitirá de 1:45 p. m. a 3:30 p. m. con la historia de Sansón y Dalilah. A continuación, el segundo bloque se presentará desde las 3:30 p. m. hasta las 6:45 p. m. con la historia de Josué en sus dos partes.





Mira también: Niño de 'Tormenta de pasiones' ya es todo un adulto: quién es y cómo luce ahora

Publicidad

Luego, la programación continuará con el Noticiero del Senado, seguido por Noticias Caracol en su edición central, que se extenderá hasta las 8 p. m. De esta forma, el canal mantiene sus espacios informativos dentro de la estructura del día, pese a las modificaciones en otros segmentos.

Finalmente, en la franja nocturna también habrá contenidos específicos. Desde las 8:00 p. m. hasta las 11:00 p. m. se emitirá 'Los Diez Mandamientos'. Posteriormente, entre las 11:00 p. m. y las 12:30 a. m., se transmitirá 'Grandes Historias de la Biblia'. En conjunto, estos cambios reflejan una reorganización de la programación habitual durante el Jueves Santo, con contenidos alineados a la conmemoración de la Semana Santa a lo largo de toda la jornada.

Publicidad

Mira también: Protagonista de 'Hicrán' cumplió 15 años: así celebró su paso de "niña a mujer"

