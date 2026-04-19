Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
La Red
Boda de Daniela Ospina
'Tormenta de Pasiones'
Inscripciones a 'Yo Me Llamo'
'La Reina del Flow 3'
Programación
YouTube Caracol Televisión

Exparticipante del ‘Desafío’ entró en depresión tras enfocarse solo en generar ingresos - CaracolTV

Mateus, exparticipante del Desafío 2023, cuenta que, tras el robo de su moto, enfrentó dificultades económicas y personales, lo que lo llevó a enfocarse en trabajar y replantear su vida.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Exparticipante del ‘Desafío’ entró en depresión tras enfocarse solo en generar ingresos

Mateus, exparticipante del Desafío 2023, cuenta que, tras el robo de su moto, enfrentó dificultades económicas y personales, lo que lo llevó a enfocarse en trabajar y replantear su vida.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 19 de abr, 2026
Comparta en:
Texto del párrafo - 2026-04-19T153033.735.jpg