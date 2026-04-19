Exparticipante del ‘Desafío’ entró en depresión tras enfocarse solo en generar ingresos

Mateus, recordado por su participación en el 'Desafío 2023', dio a conocer detalles sobre el último año de su vida, el cual estuvo marcado por una serie de situaciones que impactaron tanto su estabilidad económica como su entorno personal. Según relató en una entrevista para 'La Red', uno de los hechos que desencadenó varios cambios fue el robo de la motocicleta que había obtenido durante su paso por el reality.

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Exparticipante del 'Desafío' tuvo depresión por su vida laboral

Tras el hurto, el exconcursante indicó que realizó la respectiva denuncia ante las autoridades y también utilizó sus redes sociales para difundir lo ocurrido con la intención de recuperar el vehículo. Sin embargo, estas acciones no dieron resultado. Ante esta situación, tomó la decisión de reorganizar sus prioridades para poder adquirir nuevamente una motocicleta.



Para cumplir ese objetivo, Mateus explicó que inició la búsqueda de empleo formal. Luego de enviar varias hojas de vida, fue contratado en un call center, donde empezó a generar ingresos estables. Este cambio en su rutina implicó ajustes en su estilo de vida, enfocados principalmente en el ámbito laboral.

De manera paralela, también enfrentó dificultades en su relación de pareja. Según contó, el enfoque constante en el trabajo y la generación de ingresos afectó el vínculo que mantenía. Señaló que su entonces pareja le manifestó en varias ocasiones incomodidad por la dinámica que había tomado la relación, en la que, además, gran parte del tiempo se destinaba a la creación de contenido para redes sociales.

El deportista reconoció que no identificó a tiempo las señales que indicaban un deterioro en su relación. Finalmente, su pareja tomó la decisión de terminar. El exintegrante del programa aseguró que, cuando logró comprender la situación, el proceso ya estaba avanzado y no fue posible revertir la ruptura.





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A raíz de estos acontecimientos, también atravesó un periodo de depresión, motivado por la acumulación de dificultades personales y económicas. En medio de ese proceso, manifestó que comenzó a replantear varios aspectos de su vida, incluyendo la forma en que distribuye su tiempo entre el trabajo, sus proyectos personales y sus relaciones.

Además, señaló que su experiencia tras participar en un reality le permitió entender que este tipo de espacios no garantizan estabilidad a largo plazo. Indicó que, pese a la visibilidad obtenida, ha tenido que enfrentar situaciones similares a las de cualquier otra persona.

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Actualmente, Mateus afirmó que continúa enfocado en reconstruir su vida, aprovechando el reconocimiento adquirido para generar nuevas oportunidades laborales y mantener una fuente de ingresos que le permita cumplir sus metas personales.

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