Jurado de ‘A Otro Nivel’ recuerda sus inicios cantando en buses y bares antes de la fama

Felipe Peláez dio a conocer detalles sobre sus primeros años en la música durante una entrevista para el programa 'La Red', en la que recordó cómo fueron sus inicios antes de alcanzar reconocimiento en la industria. El artista explicó que su carrera no comenzó en grandes escenarios, sino en espacios cotidianos donde tuvo contacto directo con distintos tipos de público.

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Así inició Felipe Peláez su carrera musical

Según relató, sus primeras presentaciones se dieron en buses de transporte público en Bogotá, una experiencia que surgió por recomendación de un amigo cercano. En ese momento, Peláez utilizaba una guitarra y recorría rutas conocidas como “Los super ejecutivos”, que transitaban principalmente por la carrera Séptima. El cantante señaló que no tenía un amplio conocimiento de la ciudad, por lo que repetía ese trayecto de manera constante.



En esos espacios, el artista encontró una oportunidad para interactuar con personas de manera directa, lo que le permitió desarrollar habilidades interpretativas frente a audiencias espontáneas. Estas experiencias, de acuerdo con su relato, representaron una etapa clave en la construcción de su estilo como solista.

Antes de llegar a la capital, el interprete recordó que desde su infancia ya tenía interés por las artes. En su lugar de origen, participaba en actividades como la declamación, lo que marcó su primer acercamiento con el público. Estas presentaciones iniciales despertaron su interés por continuar en el camino artístico y mantener un vínculo constante con las audiencias.

Posteriormente, en Bogotá, amplió su experiencia al presentarse en bares nocturnos. Allí continuó fortaleciendo su relación con el público, en un entorno distinto al de los buses, pero igualmente enfocado en la cercanía con las personas. Estas presentaciones le permitieron consolidar su presencia en escenarios más formales y ampliar su repertorio musical.





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El artista también señaló que, pese a contar actualmente con una trayectoria consolidada, mantiene presente el proceso que vivió en sus inicios. Indicó que revisa constantemente ese recorrido como parte de su desarrollo profesional y como referencia para sus proyectos actuales.

En la actualidad, Peláez mencionó que se encuentra explorando nuevos formatos para sus presentaciones. Entre ellos, destacó su interés en llevar su música a teatros, un espacio distinto a los escenarios masivos en los que ha participado durante gran parte de su carrera. Este enfoque busca ofrecer propuestas diferentes al público y ampliar las formas de conexión con sus seguidores.

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De esta manera, el cantante continúa desarrollando su carrera mientras mantiene como referencia las experiencias que marcaron sus primeros pasos en la música.

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