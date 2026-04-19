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Jurado de ‘A Otro Nivel’ recuerda sus inicios cantando en buses y bares antes de la fama - CaracolTV

Felipe Peláez relata que empezó su carrera con una guitarra, cantando en buses y bares de Bogotá, donde formó su estilo frente a públicos espontáneos antes de consolidar su trayectoria artística.

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Jurado de ‘A Otro Nivel’ recuerda sus inicios cantando en buses y bares antes de la fama

Felipe Peláez relata que empezó su carrera con una guitarra, cantando en buses y bares de Bogotá, donde formó su estilo frente a públicos espontáneos antes de consolidar su trayectoria artística.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 19 de abr, 2026
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