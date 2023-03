Juancho de la Espriella y Alejandro Gutiérrez hablaron sobre la obesidad en su vida

Juancho de la Espriella ha hecho parte de la música vallenata con su acordeón, siendo pareja de grandes artistas de dicho género como Peter Manjarrés , Diomedes Díaz , Silvestre Dangond y Martín Elías . Sin embargo, dado a su agenda tan ocupada, llena de eventos, giras y medios, llegó a pesar 109 kg.

Ante esto, el artista confesó en Día a Día que su problema con la obesidad empezó en la adolescencia, cuando aún era niño: "aunque nunca tuve una obesidad muy grave, sí me costaba demasiado bajar de peso". Sin embargo, trató de cuidarse mientras estaba con su vida artística, por lo que logró tener un registro de 95 kg.

En el tema de su salud no llegó a verse afectado, pero Juancho de la Espriella sí quería verse más delgado por un tema consigo mismo, así qué decidió empezar a cuidarse y asistir a un médico en Bogotá, al cual también llevó a su amigo Martín Elías , pero al no ver resultados decidió operarse.

"Algo curioso es que yo no era un gordo de comida, porque yo no comía azúcar o grasas, pero cuando intentaba bajar de peso, solo llegaba a perder 2 kg y no podía bajar más". Este fue el motivo por el cual el acordeonero, después de salir de una cita medica, le dijo a su esposa que prefería intentar con la cirugía.

El intérprete de 'Qué bonita ni que na' se sometió al procedimiento de la manga gástrica para poder mejorar su estilo de vida tanto profesional como personal, dado que también sus colegas como Silvestre Dangond, Martín Elías y Jean Carlos Centeno tomaron el mismo camino. Hoy en día Juancho de la Espriella se cuida como si sufriera de obesidad y con mucha disciplina ha logrado mantenerse en 76 kg, el cual es su peso ideal.

Por otra parte, el actor Alejandro Gutiérrez relató cómo ha sido su proceso con la obesidad, dado que llegó a pesar 132 kg, viviendo algo totalmente diferente al acordeonero, ya que él no sufre problemas de autoestima o algo parecido, pero sí le ha afectado su salud.

Debido a su profesión, en la cual tiene que durar 12 horas en un set de grabación, viajando a ciudades diferentes o en gira de medios, su cuerpo se vio afectado. Una neumonía muy grave, qué le causó un infarto en noviembre de 2018, fue el detonante en su vida para querer cambiar sus hábitos alimenticios.

A raíz del infarto que sufrió cuando pesaba 135 kg, Alejandro Gutiérrez perdió 10 kg mientras se encontraba hospitalizado, para al final llegar a un peso de 90 kg. El actor confesó en Día a Día que se realizó el balón gástrico, pero fue muy complejo para el poderse mantener juicioso con lo que fue después del procedimiento, más que todo por su trabajo.

Ahora, este hombre quiere volver a tener su peso de 90 kg, pero sin ningún tipo de intervención: "quiero irme por el camino largo, con dietas, ejercicios y tener un buen estilo de vida, ya que he logrado bajar 6 kg desde que empecé".

