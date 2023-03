Cristian Better recibió propuesta indecente cuando hacía parte de Los Diablitos del Vallenato

Uno de los participantes de La Descarga, el templo de la música , que más destacó gracias a su calmada personalidad e increíble talento fue Cristian Better , que visitó el programa matutino Día a Día luego de su salida del Campamento Musical. En medio de la transmisión, el artista se refirió a los motivos por los que discutió en el reality los últimos días y la relación que tuvo con El Indio Harin.



La denuncia de Cristian Better en Día a Día

Luego de hablar del reality, Better confesó que lleva 15 años trabajando en la industria; sin embargo, aseguró que su camino no ha sido nada fácil, pues en más de una oportunidad ha recibido propuestas indecentes por parte de mujeres, pero sobre todo, dichas peticiones provienen de hombres.

"La gente cree que es un mito, que para ser artista y grande tienes que pasar situaciones, eso en parte no es del todo falso, eso tiene mucha realidad y a mí por lo menos sí me han hecho propuestas de ese tipo como por ejemplo 'mira, yo sé lo que tú necesitar para pegar una canción en Colombia, entonces yo te voy a dar lo que necesitas, pero a cambio quiero que tengamos una relación oculta'", comentó.

Asimismo, contó que cuando hacía parte de Los Diablitos del Vallenato, donde trabajaba junto a Ómar Geles , fueron contratados por un alcalde para cantar en la feria de un pueblo; sin embargo, la situación se salió un poco de control cuando recibió un mensaje de la esposa del mandatario.

"Cuando nos íbamos a bajar, me pasaron un papelito y era una notica de la esposa del alcalde, que decía cuál era el número de teléfono de ella y que por favor me bajara y la llamara urgente (...) yo no sabía cuál era la persona, cuando bajé, me di cuenta quién era por su forma de manifestarse, de acercarse, de ser un poquito insinuante", concluyó.

Según informó, como esta anécdota, hay varias; sin embargo, prefirió no entrar en detalles como nombres, años en que sucedieron los hechos o lugares para evitar cualquier tipo de inconveniente.

