El Indio Harin, de La Descarga, recordó la vez que se fue a Eslovenia y dejó a su hijo en Colombia

Luego de haber sido eliminado de La Descarga, el templo de la música, y de haber abandonado el Campamento Musical, El Indio Harin estuvo en el programa matutino Día a Día para revelar algunos detalles de su paso por la producción de Caracol Televisión y de su vida personal. En medio de la transmisión, se refirió a uno de los momentos más importantes y nostálgicos de toda su trayectoria.

Según informó, hace un par de años tomó la decisión de irse a vivir al extranjero, más específicamente a Eslovenia, luego de haber enfrentado la muerte de su hermano; sin embargo, lo que verdaderamente llamó la atención de los presentadores del programa fue el hecho de que en Colombia se quedó su hijo, que en aquel entonces solo tenía tan solo 2 años y ahora tiene 27.

"Me salió un contrato, más el antecedente de la muerte de mi hermano yo quería hacer renacer mi vida. Dejé a mi hijo un tiempo, lloré todos los días, quería ver nuevamente sus ojos, me entristecía porque no había Internet, sino que habían cartas", señaló en medio de la entrevista.

Luego de la revelación, Carolina Cruz , Carolina Soto e Iván Lalinde le dieron la bienvenida al reconocido actor Andrés Felipe Martínez , que ha trabajado en producciones de Caracol Televisión como 'Pasión de Gavilanes' y 'La Saga, negocio de familia' para que contara su historia, pues el 23 de enero de 2022 se erradicó en Miami, Estados Unidos, en busca de mejores oportunidades laborales.

De acuerdo a la versión que entregó, el hecho ocurrió luego de la contingencia por la COVID-19, pues no encontraba ofertas como actor en Colombia. Ante la necesidad, empacó maletas y se despidió de sus seres queridos con la promesa de ayudarlos desde tierras norteamericanas. Actualmente, está trabajando en una empresa de envíos y aprovecha el avance de la tecnología para poder comunicarse con su familia mientras cuenta los días para volver a reencontrarse con ellos.

Ante la conmovedora historia, el exparticipante de La Descarga aseguró que entendía completamente la situación, pues alejarse de los hijos, las raíces y la rutina que se ha construido durante años es un verdadero reto.

