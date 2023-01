Profanan la tumba de Martín Elías nuevamente y Dayana Jaimes pide respeto: "partieron la foto"

A través de redes sociales, la reconocida empresaria y viuda del artista vallenato Martín Elías, Dayana Jaimes, denunció que la tumba del intérprete de '10 razones para amarte' fue profanada. Según informó, esta no es la primera vez que ocurre, por lo que pidió respeto a todas las personas que se acercan al cementerio a tomarse fotos con el ícono musical o a dejarle flores.

"En estos días le iba a cambiar las flores a Martín, yo las flores a Martín se las compro en otra parte y me las mandaron, se las iba a cambiar, pero ahora con todo esto que pasó me toca replantear todo porque partieron la foto de él, que siempre quise tenerla de esa manera, porque me gustaba esa foto, me parecía súper linda, pero veo que el afán de la gente es que esa foto les salga a ellos cuando van y visitan la tumba", expresó Jaimes en medio de la plataforma.

Posteriormente, señaló que de ahora en adelante solo dejará los dos jarrones y las flores, pues no quiere que los visitantes vuelvan a dañar la imagen del intérprete vallenato. Además, aseguró que los responsables no van a pagar los daños en caso de que decida volver a arreglarla, por lo que prefiere prevenir.