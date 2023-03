Chris Rock habla sobre el golpe que le dio el actor Will Smith: "No soy una víctima"

Casi un año después del bofetón que dio la vuelta al mundo y que se quedará para siempre en la historia de los premios Óscar , Chris Rock habló sobre lo sucedido, en un monólogo en el que hizo duros chistes sobre Will Smith Will Smith y su esposa.

Sobre un escenario y en los últimos minutos de un show retransmitido en directo por la plataforma Netflix, el actor aseguró que no se considera una víctima pese a lo sucedido en aquellos instantes que protagonizaron la gala de los Óscar de 2022.

Lee también: Premios Óscar 2023: tendrá un 'equipo de crisis' tras lo sucedido con Will Smith y Chris Rock

"¿Te dolió? Todavía me duele, tengo el golpe sonando en mi oído, pero no soy una víctima. Tú nunca me verás en Oprah (Winfrey) o Gayl (King) llorando, nunca va a pasar. Recibí el golpe como (el boxeador Manny) Pacquiao", apuntó.

La agresión de Smith a Rock marcó para siempre la gala número 83 de los Óscar. Chris Rock subió al escenario del Teatro Dolby para presentar el premio al mejor documental e hizo una broma acerca la cabeza rapada de Pinkett-Smith , quien ha reconocido públicamente que sufre alopecia, al compararla con la teniente O'Neil de la película de Ridley Scott.

Publicidad

Después de que Pinkett-Smith cerrara brevemente los ojos en un gesto de fastidio, su marido se levantó de su asiento y subió al escenario para propinarle una bofetada a Rock.

"Mucha gente me ha preguntado, ¿cómo es que no hiciste nada esa noche? Porque tengo padres y me enseñaron que no se debe pelear frente a los blancos", añadió el actor.

De los 70 minutos que dura la actuación, que tuvo lugar la noche del sábado en Baltimore y fue parte de una gira que el cómico está realizando por varias ciudades, Rock dedicó los últimos 8 a despacharse contra el actor y su esposa.

Publicidad

Te puede interesar: Will Smith vuelve a hablar de su bofetada a Chris Rock: "Perdí la cabeza"

Así, confesó que toda la vida ha amado a Smith y que "hizo algunas películas geniales", pero que ahora lo que le gusta es ver 'Emancipation' "para ver cómo lo golpean".

En agosto se conoció, en una actuación similar a la de anoche, que Rock rechazó una propuesta que le hizo la Academia de Hollywood para que presentara los Óscar de este año, que se celebrarán el 12 de marzo en Los Ángeles.

Aunque hasta ahora Rock no había hablado públicamente del incidente de manera directa, sí ha incluido algunos comentarios alusivos en varias de las funciones que ha protagonizado durante los últimos meses. EFE