Will Smith es visto nuevamente junto a su esposa Jada Pinkett desde el incidente con Chris Rock

El actor Will Smith reapareció en compañía de su esposa Jada Pinkett-Smith desde el incidente en la gala de los Premios Oscar en Marzo de 2022, donde el protagonista de 'Hombres de Negro' golpeó a su colega Chris Rock luego de que él hiciera comentarios en tono de broma sobre la alopecia que sufre la mujer.

La pareja de actores fue vista en las calles de Malibú, Estados Unidos, en donde al hombre de 53 años no le importó que estuviese siendo fotografiado por los transeúntes, llegando a saludar a cualquier seguidor que lo reconocía por aquel lugar reconocido en California.

Vistiendo ropa casual, Smith portaba una camiseta tipo polo y un pantalón azul oscuro, tenis blancos y una gorra negra. Por su parte, Pinkett llevaba una camisa tipo leñador en su cintura, pantalón y camisa negros y unos lentes de sol, así evitando llamar la atención.

El curioso momento ha llamado la atención por parte de los fanáticos de Will, pues no se les había vuelto a ver juntos desde el altercado en la ceremonia. Además, es de recordar que hubo mucha tensión entre ellos luego de que Jada hiciera una serie de declaraciones en donde aparentemente le daba la espalda a su esposo , generando una ola de críticas..

La aparición del matrimonio Pinkket-Smith se da después de que el intérprete de 'El Príncipe del Rap' haya ofrecido una nueva disculpa pública a Chris Rock por lo acontecido, esperando redención por parte de su amigo.

Por ahora, esto desmiente cualquier intención de divorcio mutuo del que se había hablado en su momento.