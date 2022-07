¿Lo golpeó por celos? Hermano de Chris Rock reveló posible razón de la bofetada de Will Smith

Sin lugar a dudas, la bofetada que Will Smith le propinó a Chris Rock en la gala de los Premios Óscar será uno de los momentos más recordados en la historia del cine, pues aunque el protagonista de 'Rey Richard' se disculpó públicamente con la Academia , los espectadores continúan especulando sobre las razones que llevaron a que sucediera este hecho.

Recientemente, Tony Rock, hermano del comediante que hizo un chiste sobre la alopecia de Jada Pinkett, Chris Rock, dio una entrevista en el reconocido podcast 'Top Billin' en la que se refirió al suceso, argumentando que Will la ofensa no se debió solo al comentario, sino a un amigo cercano a la esposa de Smith.

“Creo que la bofetada fue la acumulación de él siendo abofeteado en otros niveles. Él mismo lo dijo, siempre odió el apodo de 'Suave'. Es suave. Jada no dejará que 2Pac muera, siempre hay algo sobre 2Pac y su hija que lo mencionan. Y no me estoy refiriendo a cosas familiares que la gente no sabe... esto es algo que todo el mundo sabe", comentó.

2Pac es conocido por ser un famoso rapero que falleció en 1996; sin embargo, lo que verdaderamente llama la atención en esta oportunidad era la estrecha relación que sostenía con Jada. Aunque la actriz reveló en diferentes entrevistas que no sostuvieron un romance porque "no había química", Tony resalta que el cantante siempre fue un motivo de pelea en la familia Smith porque ella nunca pudo olvidar esa amistad.