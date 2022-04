¿Habrá divorcio? Will Smith y Jada Pinkett estarían contemplando dicha decisión

El episodio vivido entre Will Smith y Chris Rock en la pasada gala de los Premios Oscar, en la que el actor de 'El Príncipe del Rap' agredió físicamente a su colega por hablar sobre Jada Pinkett, sigue generando comentarios entre los fanáticos del mundo del cine. Ahora, todo parece indicar que la pareja de esposos tomarían la decisión de separarse por motivo de las declaraciones de la actriz a diversos medios de comunicación.

Es bien sabido que la relación de ellos dos ha pasado por diferentes momentos en los que han sido objetos de críticas, sin embargo, en esta ocasión las tensiones entre los artistas se han notado mucho más, sumado a que todo lo que pasó en la ceremonia de la Academia fue el detonante para que ambos estén contemplando el divorcio, según han señalado varios medios en Estados Unidos.

De lograr el acuerdo, Pinkett tendría el derecho, como lo indica la ley de California, a la mitad de las propiedades y fortunas del actor, la cual está estimada en unos 350 millones de dólares. “Podría ser uno de los divorcios más tensos en la historia del mundo del espectáculo y podría prolongarse más que el de Angelina Jolie y Brad Pitt”, aseveraron varios periodistas.

Fuentes cercanas a Smith indicaron que él no querría separarse de ella, por otro lado, es válido recordar que, tras los incidentes mencionados anteriormente, el nacido en Filadelfia compartió en sus redes una disculpa para Chris Rock y afirmó que la broma sobre la alopecia de su esposa había sido algo muy difícil de asimilar para él.

Finalmente, varios internautas han expresado su apoyo a Will a través de las plataformas digitales, recordando las declaraciones anteriores de Jada Pinkett sobre su matrimonio, en donde puntualmente expresó que "nunca quise casarme con Will" , como también cuando fue preguntada por el episodio entre su esposo y Chris diciendo: “Nunca dije que necesitaba protección, se dio en el fuego de la acción y él fue quien exageró. Yo no lo hice ni lo haría de ninguna manera”.