"Nunca quise casarme con Will": reviven declaración de Jada Pinkett sobre su matrimonio

Con el escándalo surgido a partir de la bofetada que Will Smith le propinó a Chris Rock en la gala de los Premios Oscar por haber hecho un chiste sobre la alopecia de su esposa, han vuelto a salir unas declaraciones de Jada Pinkett de un tiempo atrás en donde afirma que no tenía intenciones de casarse con el protagonista de 'Rey Richard', por lo que fue forzada.

El hecho se dio a conocer en el 2018 durante una emisión de 'Red Table Talk', el programa donde los Smith hablan abiertamente de los retos que asumen como familia. En frente del mismo actor, la mujer confesó haber "llorado en todo el camino hacia el altar", pues sentía que estaba siendo presionada por su familia a dar un paso para el que todavía se sentía muy joven.

“Lo hicimos porque ‘Gammy’ (refiriéndose a su madre) estaba llorando. Era como si ella nos dijera: ‘tienen que casarse’”, señaló dirigiéndose a Adrianne, su progenitora, quien también se encontraba en el programa.

Will, por su parte, se apresuró a señalar que desde su perspectiva todo fue diferente, pues desde muy joven desarrolló el sueño por conformar un hogar sólido, así que estuvo muy feliz cuando se llevaron a cabo los preparativos para la boda.

“Desde que tenía cinco años que me imaginaba cómo sería mi familia, no hubo un día de mi vida en que no quisiera estar casado y con una familia”, señaló.

¿Cuándo se casaron Will Smith y Jada Pinkett?

La pareja contrajo matrimonio el 31 de diciembre de 1997 en Baltimore, Maryland. Al año siguiente tuvieron a su primogénito Jaden Smith, quien ahora tiene 23 años, y en el 2000 recibieron a Willow Smith, quien ahora se dedica a la música.

Durante los más de 20 años de matrimonio la pareja ha pasado por momentos agridulces. Tal es el caso de la vez en que el rapero August Alsina aseguró en un programa de televisión que había sostenido una relación con Pinkett durante largo tiempo.