¿Ofrenda para pachamama? Joven denunció que salió de fiesta y terminó enterrado vivo en un ataúd

A través de redes sociales, en especial de Twitter, se viralizó la denuncia de un joven de 30 años identificado como Víctor Hugo Mica, quien aseguró que salió de fiesta, pero lo último que supo es que se levantó en un ataúd, pues había sido enterrado vivo en Achacachi, Bolivia. Diferentes internautas se han tomado las plataformas digitales para rechazar categóricamente el hecho.

“Anoche era la pre entrada de Villa Victoria. Fuimos a bailar y ya no me acuerdo. Lo último que recuerdo es que estaba bailando tobas, me ha invitado una caja y me ha invitado un vaso, no me acuerdo de nada. Pensé que estaba durmiendo y me he levantado para orinar, pero no me pude mover”, fue el testimonio que dio el hombre y que ha causado múltiples reacciones en Internet.

#Viral 😳 De acuerdo con palabras de Víctor Hugo Mica Álvarez, de 30 años, un grupo de personas intentó usarlo como ofrenda de ‘Pachamama’, por lo cual fue enterrado vivo dentro de un ataúd en Bolivia. pic.twitter.com/VWIkO0HcC1 — Síntesis Tlaxcala (@TlaxSintesis) August 10, 2022

Al ver que se encontraba dentro de la caja fúnebre, decidió romper el vidrio y excavar hasta salir de dicho lugar. Según la versión entregada por algunos de los medios de comunicación locales, el joven, al parecer, pudo haber sido utilizado como una ofrenda para pachamama; sin embargo, no se tiene información de quiénes serían los autores materiales.

La respuesta de las autoridades

Mica hizo la respectiva denuncia ante la Policía de su ciudad; sin embargo, aseguró que no recibió la atención esperada, pues los uniformados señalaron que se encontraba en un alto grado de alicoramiento. Posteriormente, la institución se pronunció y argumentó que aunque iniciarían las respectivas investigaciones para esclarecer lo sucedido, la comunidad debía tener en cuenta que la ingesta de alcohol podría llevar al sujeto a entrar en un estado de confusión.

