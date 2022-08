Hombre les celebró el baby shower a sus dos esposas en la misma fecha y se volvió viral

Un baby shower es el momento ideal para que familiares y amigos de la pareja celebren la llegada de un nuevo integrante y especulen sobre su sexo. Sin embargo, un curioso caso se registró en Guatemala, donde un hombre les celebró este evento a sus dos esposas, quienes se encontraban embarazadas de 5 y 8 meses de gestación, respectivamente.

Se trata de una relación poliamorosa, en donde todos aceptaron tener un vínculo sexual y afectivo con una alta dosis de compromiso. Durante el baby shower, diferentes invitados se atrevieron a señalar que se serían un niño y una niña; sin embargo, durante la revelación del sexo se percataron de que dos mujeres llegarán al hogar para iluminarlo mucho más.

"Nos tocó un doble embarazo, no se planificó (...) Fue un baby shower, poliamor, que por el momento es el único en Guatemala y en toda Centro América. Tenemos una relación; para este, llevamos ya 6 años", fueron las palabras que pronunció el protagonista de la historia, quien se apresuró a darles paso a sus esposas para que dieran su versión de lo ocurrido durante dicho periodo de tiempo.

