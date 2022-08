Viral: Amigos cumplieron la promesa de casarse si en 10 años seguían solteros

En más de una oportunidad, las redes sociales han demostrado que el amor rompe cualquier barrera. Este es el caso de una pareja, conformada por Génesis Cueva y Giovanni, quienes decidieron exponer a través de la red social Tik Tok todo el proceso que tuvieron que atravesar para convertirse en marido y mujer.

Según informaron, se conocieron entre 2008 y 2009, más específicamente cuando ambos estaban en el colegio. Pese a que ella no tenía conocidos, rápidamente encontró a una amiga, pero lo que no esperaba es que se toparía en aquel instante al amor de su vida. Desde que lo vio entrar por la puerta del salón quedó enamorada; sin embargo, ese gusto nunca se materializó en los siguientes años.

Durante dicho periodo de tiempo, Cueva decidió entregarle sus sentimientos a otro joven de la institución educativa que eventualmente le falló, de allí buscó a Giovanni para contarle lo sucedido.

“Fui a derramar mis lágrimas con mi amiguito donde el me aconsejaba, me mimaba, me cuidaba en todo, pero desde que pasamos a quinto curso fue en picada nuestra relación, luego de que él empezara a salir con una muchacha”, comentó.

Tiempo después, ambos tuvieron que cambiar de colegio por lo que perdieron contacto, pero fue la universidad la encargada de volverlos a unir. Justo antes de que empezara la emergencia sanitaria por COVID-19, la pareja se confesó que desde que se vieron por primera vez sintieron atracción mutuamente; sin embargo, se contaron que prefirieron mantener la relación tal cuál la venían manejando.

Su historia ha llamado tanto la atención en las plataformas digitales que Cuevas compartió un video en el que aseguraba que habían prometido de niños casarse si seguían solteros y, para sorpresa de ellos mismos, la idea se convirtió en realidad. Mira aquí la grabación: