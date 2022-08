Un cambio drástico: Monja viral abandonó el hábito para trabajar como modelo webcam

Una particular historia viral de una joven colombiana llamada Yudy Pineda ha generado todo tipo de controversias, pues la mujer quiso ser monja desde los 10 años, sin embargo, dejó sus costumbres religiosas al cumplir la mayoría de edad debido a que se enamoró de su profesor de catequesis.

Tiempo después Yudy decidió involucrarse en el mundo del modelaje por consejo de una amiga. En una entrevista con la actriz porno Amaranta Hank para el canal de YouTube 'Yakuza Perú', Pineda contó los motivos de entrar de lleno al mundo religioso en su momento.

"Me enamoré de la vocación de las monjas que me daban clases y decidí irme con ellas… quería ser como ellas… porque se veían como tan puras… yo dije: Quiero estar con ellas, quiero vivir con ellas, quiero tener esa vida", expresó.

En cuanto a su inmersión al contenido para Internet aseveró: "resulta que una amiga me dijo ‘Yudy, vamos a empezar como modelo webcam’. Y lo le dije '¡Ah bueno listo!' .Me dijo 'mira, te van a pagar súper bien' .Y yo dije 'ay, bueno, que rico! Me hicieron la prueba de cámara, pasé (…) La verdad me quedó gustando mucho".

Por otro lado, en el programa 'Al Rojo Vivo', de Telemundo, Pineda reveló que ganaba más de 2.500 dólares mensuales en este oficio.

Tras lograr su éxito, Yudi, de 31 años de edad, quiso interactuar en otros campos similares a su trabajo, dando el salto final a la industria de la pornografía. Por medio de TikTok y OnlyFans, ella deja ver diversos bailes sensuales con temática erótica. Pese a su radical cambio de estilo de vida, la mujer sigue creyendo fielmente en Dios.