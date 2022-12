Jada Pinkett temía que Will Smith la avergonzara

La mujer de Will Smith, Jada Pinkett, obligó al actor a ponerse en forma en el gimnasio antes de interpretar su papel de veterano estafador en 'Focus', una comedia romántica en la que comparte escena con la guapísima australiana Margot Robbie.

"Cuando contrataron a Margot para la película, Jada me dijo: 'Vete al gimnasio, no me avergüences'", comentó Will en una entrevista en el programa de la cadena ITV 'Good Morning Britain'.

El mensaje final de la cinta, según el carismático actor, es el de que el amor y la honestidad van de la mano, así, su personaje Nicky, tendrá que hacer una elección entre su falso comportamiento como estafador, y el amor de Jess, papel interpretado por Margot.

"Él es un estafador y uno de los mejores que haya habido nunca. Aunque es más un estudioso del comportamiento humano que un estafador en realidad, lo lleva a otro nivel. Es uno de los mejores del mundo en lo que hace y tiene que decidir si quiere o no parar de mentir para encontrar el amor. El amor y las mentiras no son compatibles", comentó a la agencia BANG Showbiz durante el estreno de la película en Londres.