Premios Óscar 2023: tendrá un 'equipo de crisis' tras lo sucedido con Will Smith y Chris Rock

En la edición 94.ª de los Premios Óscar del 2022, Will Smith y Chris Rock protagonizaron unos de los sucesos más polémicos en la historia de esta ceremonia; hecho que llevó a la academia a tomar medidas para prevenir nuevos escándalos, como la recordada bofetada que le dió el actor a su colega tras el comentario hacia Jada Pinkett Smith.

Ahora, Bill Kramer, director de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, fue el encargado de anunciar los recientes protocolos durante una entrevista con la revista Times.

Sobre la organización, este director ejecutivo explicó:"Por lo que ocurrió el año pasado, abrimos nuestras mentes a las muchas cosas que pueden suceder en los Óscar. Pero estos planes de crisis, los equipos de comunicación de crisis y las estructuras que tenemos preparadas nos permiten decir que este es el grupo que tenemos que reunir muy rápido".

Según Kramer, para la realización de los premios en el 2023, tendrán un equipo de crisis con el que nunca habían contando, así mismo, manifestó durante la entrevista que, pondrán en marcha otros protocolos tras contemplar todo tipo de escenarios complejos.

Para la edición 95.ª de los Óscar que se llevará a cabo el 12 de marzo de 2023 en el Dolby Theatre de Los Ángeles, Bill Kramer añadió que, para ellos es importante garantizar la seguridad y confianza de los asistentes, es por esto que también, contarán con la participación del presentador Jimmy Kimmel, pues en palabras del ejecutivo es un profesional que sabe cómo manejar la televisión y audiencia en vivo.

Con las nuevas decisiones de la 'Academy Award' y los pronunciamientos por parte de las cabezas organizadoras, también se han dado importantes anuncios, como el que ofreció la presidenta de la Academia, Janet Yang, quien admitió la mala gestión desde la organización después de que Will Smith le diera una cachetada al también comediante Chris Rock.

La también productora de cine, Janet Yang añadió sobre sus declaraciones: "Lo que vivimos el año pasado fue inaceptable y nuestra respuesta no estuvo a la altura. Supuso un punto de inflexión para actuar con mayor transparencia y responsabilidad".

De acuerdo con las mencionadas medidas, en abril del 2022 también se informó que, Will Smith no podrá hacer acto de presencia en ninguno de los eventos de La Academia en un periodo máximo de diez años.

