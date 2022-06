Silvestre Dangond habla de su salud tras ser hospitalizado de urgencias

El cantante Silvestre Dangond preocupó a toda sus fanáticos tras ser internado de urgencias en un centro médico en Valledupar, tras los análisis de los doctores el resultado dio como una 'infección respiratoria', un quebranto de salud que lo tendría en cama varios días.

"Se trata de una infección respiratoria, no es COVID-19, requirió manejo hospitalario para evitar complicaciones y respondió rápidamente y se dio de alta al paciente", indicó uno de los jefes del personal médico.

Mira también: Silvestre Dangond aseguró que el COVID-19 lo afectó psicológicamente

Publicidad

El mánager del cantautor confirmó que Silvestre se encuentra fuera de peligro, dejando claro que el paso por la clínica fue cuestión de protocolo para evitar posibles afectaciones serias a futuro.

El artista decidió viajar a territorio venezolano para cumplir algunas fechas que tenía en dicho país, pero a última hora el cantante tuvo que cancelar sus presentaciones debido a su estado de salud que aún no es totalmente sano.

“Mi gente, estoy aquí en Puerto Ordaz con un permiso especial que me dio el médico, pero lastimosamente el compromiso de hoy tampoco se podrá cumplir. Siempre he sido una persona responsable, un artista que nunca queda mal, que nunca aplaza pero por cuestiones de salud me queda difícil”, expresó Dangond.

Publicidad



Cabe recordar que el día anterior de su ingreso a la clínica, Silvestre Dangond fue captado en la boda de Matheus Uribe, jugador de la Selección Colombia, quien contrajo matrimonio con su pareja Cindy Álvarez García.

Te puede interesar: Karen Lizarazo se pronuncia tras la polémica protagonizada con 'Poncho' Zuleta

Publicidad

Junto a ellos también se encontraba el futbolista Lucho Díaz acompañado de su esposa, Geraldine Ponce y Dangond no perdió la oportunidad para saludar y hablar con el astro colombiano donde también hubo tiempo para tomarse unas fotos que quedarán en el recuerdo.