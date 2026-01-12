Quiénes son los nuevos capitanes de Neos con el enroque que hubo entre Kevyn y Julio

En el minuto 18 del capítulo, Andrea Serna llamó a los participantes para hablar sobre cómo recibieron los cambios en los dos equipos, Neos y Gamma. Allí confirmó que empieza el ciclo 21, en donde todos quieren darlo todo en la arena, para así llegar lo más lejos posible en el Desafío.

Primero le preguntaron a Kevyn cómo se sentía al dejar Neos, para llegar a Gamma y si sabía la razón del movimiento que hizo Zambrano junto a Miryan. A lo que indicó que cree que todo se debe a una estrategia. “Ya a estas alturas uno tiene que jugar así, no tanto con el corazón, sino con la cabeza y la mente para poder avanzar como equipo. Para lograrlo, se tiene que ir con un escuadrón muy sólido, creo yo que me ven como un elemento bueno para fortalecer la casa”.



Después de esto, Tina, quien ahora es la dupla de Kevyn, también se refirió al tema. Y afirmó que no importa la persona con la que esté, porque siempre dará su 1.000%. “Kevyn tiene experiencia en esto, y si él me puede aportar algo, para yo hacer lo mejor, pues ahí estaré escuchando sus consejos.

Posteriormente, Sofía, la única Neos original, reveló que al principio le dio duro, porque se había complementado muy bien con Kevyn. Luego pensó, porque siempre veía a Julio con un buen atleta, por lo cual, está segura de que harán una linda pareja, por lo que tiene todo para ganar en la arena. Después, su dupla afirmó que está listo para enfrentarse a lo que sea.

Tras estas palabras, Andrea Serna le preguntó a Leo, ahora quiénes serán los capitanes de Neos, luego de que Kevyn se fuera para Gamma y Julio para el equipo verde. A lo que él afirmó, que por decisión de todos, ahora Potro y Deisy son lo que estarán al mando del escuadrón.



