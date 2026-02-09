Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Desafío Siglo XXI
En vivo Desafío del Siglo
Bad Bunny en el Super Bowl
'La Reina del Flow 3'
Programación de Caracol

Quiénes son los papás de los Semifinalistas que fueron al ‘Desafío’ - CaracolTV

Las cuatro parejas de Semifinalistas que siguen en el juego compiten en el Box Azul en el Desafío X Todo, donde el premio es tener la posibilidad de reencontrarse con sus seres queridos.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Banner producción Desafío XXI DK

Quién es la señora que sufrió en el ‘Desafío X Todo’: conoce a los papás de los participantes

Las cuatro parejas de Semifinalistas que siguen en el juego compiten en el Box Azul en el Desafío X Todo, donde el premio es tener la posibilidad de reencontrarse con sus seres queridos.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 9 de feb, 2026
Comparta en:
Quiénes son los papás de los semifinalistas del 'Desafío del Siglo XXI'.