Quién es la señora que sufrió en el ‘Desafío X Todo’: conoce a los papás de los participantes

Una verdadera sorpresa se llevaron los ocho participantes del Desafío que pasaron a la etapa final del programa al conocer que competirían en el Box Azul por tener la posibilidad de reencontrarse con sus seres queridos.

Durante la prueba, varios padres de familia llamaron la atención por la reacción que tuvieron al ver a sus hijos compitiendo en vivo y en directo en La Ciudad de las Cajas.



Quién es la señora que sufrió viendo el ‘Desafío X Todo’

Una de las invitadas especiales que más llama la atención de los fanáticos del programa es Gloria, la madre de Valkyria, ganadora del reality en 2022 junto a Ceta. La mujer protagoniza varios momentos de tensión debido a que a la Súper Humana se le dificulta el tema de la puntería en la zona de definición.

Quién es la mamá de Gero, participante del ‘Desafío 2025’

Se trata de María Paula Gutiérrez, esposa de Juan Pablo Ángel. La mujer aparece en el programa transmitido este 9 de septiembre vestida con una blusa azul. Desde el minuto uno apoya a su hijo y a Rosa, la dupla del joven cantante en el terreno de juego.



“Mamá” de Gio aparecie en el ‘Desafío 2025’

La mamá del exmilitar francés falleció de cáncer cuando él tan solo tenía cuatro años. Desde entonces, su tía María Eugenia, lo ha criado como un hijo más. Es ella quien, de hecho, visita La Ciudad de las Cajas y grita desde una de las casas hasta el Box Azul para darle aliento.

Quién es Cris, la “mamá” de Valentina, participante del ‘Desafío 2025’

La girardoteña fue criada por su abuela, Cris, y sus tíos. Su padre murió cuando ella tenía tan solo 11 años y su madre, que la tuvo a los 15 años, decidió formar un nuevo hogar. Cris es la encargada de animar a la Súper Humana mientras hace su propio camino por el Box Azul.

Mamá de Zambrano visita La Ciudad de las Cajas

Miladis Esther, quien ya había concedido varias entrevistas sobre su hijo, aparece en el capítulo 132 llorando por la emoción de ver a su hijo compitiendo y gritando mientras le daba ánimos para seguir adelante en la pista. Desde el inicio del programa, la mujer ha expresado ser una gran admiradora de la carrera de su hijo y de la forma en la que se ha convertido en un líder dentro del juego.

Papá de Rata visita a su hijo en el programa durante el Desafío X Todo

José Maldonado es el único padre de familia que visita La Ciudad de las Cajas para motivar a su hijo. Se trata de un deportista de OCR que le heredó el amor por este deporte a su hijo, quien ha tenido un gran desempeño en Tobia, Cundinamarca. Pese a su personalidad tranquila, se le ve apoyando al Súper Humano y también a Valentina, su dupla.

Cómo se llama la mamá de Rosa, semifinalista del ‘Desafío 2025’

Debido a su jocosa personalidad y buen sentido del humor, varios fanáticos del ‘Desafío’ pudieron identificar a la madre de Rosa. Se trata de Yefi, quien va vestida con un conjunto rojo y aprovechaba cada instante para elogiar el desempeño de su hija.

Ella es la mamá de Miryan, dupla de Zambrano en el ‘Desafío 2025’

Una de las mujeres que más llama la atención gracias a su belleza es Marisol, la madre de Miryan. Durante la transmisión, aparece vestida con jean y camisa negra; además, no duda ni un segundo en reaccionar a cada paso que da su hija mientras compite en el box de agua.

