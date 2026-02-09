Publicidad

Rosalba Sánchez: un canto de vida, ritmo y gratitud en Fusagasugá - CaracolTV

A sus 86 años, Rosalba Sánchez nos enseña que la música es el motor del alma. Descubre cómo su historia y su amor por Compensar se convirtieron en una canción de vida y gratitud.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 9 de feb, 2026
Miniatura HQI-126.jpg