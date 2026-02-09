Por qué se pelearon las mamás de Valkyria, Zambrano y Valentina: dicen que una es "malvibrosa"

Un verdadero momento de tensión se vivió en el capítulo 132 del ‘Desafío’ cuando los padres de los Súper Humanos visitaron La Ciudad de las Cajas y vieron competir a sus hijos en vivo y en directo durante el Desafío X Todo que se desarrolló en el Box Azul.

Mira también: A Potro, del ‘Desafío’, lo sorprendieron en ‘Día a Día’ con una moto y hasta Deisy lloró



Por qué se molestó la mamá de Valkyria con las mamás de Zambrano y Valentina

El roce inició luego de conocerse que Miryan, Zambrano, Rosa y Gero ganaron el encuentro deportivo. La señora Gloria, madre de la excampeona, se desestabilizó al no poder consolar a la deportista, sentimiento que vio afectado con los comentarios de las otras mujeres presentes.



“No me soporto a esa señora más (…) Es muy mala energía esa señora. La mamá de Zambrano es terrible. La mamá de Valentina hablando mal anoche, delante de mí, de mi hija, que no merecía”, señaló Gloria.

Mira también: Tina, del 'Desafío', tuvo que enfrentarse a "el precio de la belleza" fue subestimada





Mientras ella era consolada por Eugenia, mamá de Gio, y la anfitriona del reality de los colombianos, Mafe Aristizábal, en la zona verde de la propiedad; dentro de la casa, Miledis hablaba con las demás invitadas sobre su compañera.

Publicidad

“Pero ella debería controlarse más porque ya vivió esto el año pasado, ¿cierto?”, comentó.

Mira también: Cuánta plata sacó Tina del 'Desafío 2025': no se fue con las manos vacías

Publicidad

A pesar del cruce de comentarios, las mujeres volvieron a convivir con normalidad. De hecho, poco después se les vio comiendo con los ganadores del enfrentamiento deportivo, espacio en el que los padres de los Súper Humanos que perdieron aprovecharon para resaltar el trabajo de sus hijos y mandarles muchos mensajes de aliento en este último tramo de la competencia.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.