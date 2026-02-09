Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
La Reina del Flow
En vivo Desafío del Siglo
Bad Bunny en el Super Bowl
'La Reina del Flow 3'
Programación de Caracol

Por qué se pelearon las mamás de Valkyria, Zambrano y Valentina: dicen que una es "malvibrosa" - CaracolTV

Tras conocerse el resultado del Desafío X Todo, la madre de un Súper Humano decidió retirarse de la casa ante los comentarios que realizaron otros invitados especiales en La Ciudad de las Cajas.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Banner producción Desafío XXI DK

Por qué se pelearon las mamás de Valkyria, Zambrano y Valentina: dicen que una es "malvibrosa"

Tras conocerse el resultado del Desafío X Todo, la madre de un Súper Humano decidió retirarse de la casa ante los comentarios que realizaron otros invitados especiales en La Ciudad de las Cajas.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 9 de feb, 2026
Comparta en:
Por qué se pelearon las mamás de Valkyria, Zambrano y Valentina en el 'Desafío'.