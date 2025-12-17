Publicidad

Capítulo 3 La Vuelta al Mundo en 80 Risas: 17 de diciembre 2025 - CaracolTV

Seguimos conociendo más sobre Sudáfrica, China, Hungría, Puerto Rico, Colombia y Canadá con estas duplas, pero hoy llama la atención un incidente de uno de los hombres.

1:06:05 min
La Vuelta al Mundo en 80 Risas - Capítulo 3: un humorista vomita a una presentadora
Capítulo 3 La Vuelta al Mundo en 80 Risas: un humorista vomita a una presentadora

Seguimos conociendo más sobre Sudáfrica, China, Hungría, Puerto Rico, Colombia y Canadá con estas duplas, pero hoy llama la atención un incidente de uno de los hombres.

Por: Daniela Correa Grisales
|
