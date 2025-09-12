En vivo
Diario de Diana
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
DESAFÍO DEL SIGLO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / La Influencer  / Personajes  / Salvador Sarabia

Salvador Sarabia

El actor y cantante Juan Manuel Mendoza en esta oportunidad dará vida a Salvador Sarabia en La Influencer, producción en la que trabajará de la mano con Mariana Gómez.

Juan Manuel Mendoza hará de Salvador Sarabia en La Influencer.
Juan Manuel Mendoza hará de Salvador Sarabia en La Influencer.
Foto: Caracol Televisión.
Por: Caracol Televisión
|
Actualizado: septiembre 12, 2025 01:35 a. m.

Publicidad

Publicidad

Publicidad