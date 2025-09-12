Salvador Sarabia

Salvador es la personificación de la elegancia y un diplomático nato. Siempre impecable en su vocabulario, trabajaba en Miami en la exitosa empresa de su novia, Avril. La muerte de su padre lo obliga a regresar al país, donde descubre secretos familiares y la crisis que enfrenta la cadena de pizzerías Sarabia. Aldo, el mayor acreedor, prácticamente se queda con todo.

Su padre, resistente a las nuevas tecnologías, permitió que el negocio se rezagara y por eso Salvador asume el reto de recuperar el legado familiar. Con un viejo local en un barrio popular, decide reconstruir la marca y competir en el mercado de comidas rápidas. Con la ayuda de Kike, su amigo de infancia remodela la sucursal para un relanzamiento. A pesar de los escasos recursos, está decidido a hacer lo necesario para sacar adelante su emprendimiento. Para reinventarse, debe incursionar en el mundo digital. La oportunidad llega cuando conoce a Maritza, una simpática influencer que le da el impulso que necesita.

