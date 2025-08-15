El descuido de Gero que le salió caro a Alpha en el Box Blanco: desafiantes le gritaron en público

A lo largo del Desafío del Siglo XXI, Gero ha destaco por su serenidad a la hora de enfrentar momentos estresantes en La Ciudad de las Cajas; sin embargo, durante el capítulo 31 del reality de los colombianos cometió un error que lo desesperó un poco y también a sus compañeros de Alpha.

El Súper Humano fue enviado a la pista en reemplazo de Lucho luego de que él se cayera en la plataforma que debían cruzar en forma de zigzag. Aunque realizó un buen ejercicio y superó el circuito de una forma limpia y rápida, tuvo algunos inconvenientes con la puntería que lo retrasaron.

Este no fue exactamente el detalle que dividió opiniones, pues posteriormente se deslizó por una garrucha que lo llevó al otro lado de la pista y olvidó sujetarla a una cuerda, lo que hizo que esta se alejara del lugar en el que él estaba ubicado.

“¡Agárrala, agárrala!”, le gritó Deisy, sin embargo, cuando el hijo de Juan Pablo Ángel intentó enmendar su error, ya era demasiado tarde. Ante el lamentable hecho, Sebastián Martino le indicó al Súper Humano que debían enfrentar una pequeña penalidad.

“Tiene que bajarse y va a tener que volver a hacer la pista”, explicó mientras los demás miembros de la escuadra morada se mostraron muy molestos.

Gero regresó a la línea de partida y le dio el relevo a Lucho mientras recuperaba energías para hacer de nuevo la pista. Mientras tanto, Katiuska, de Omega, y Rosa, de Gamma, se mantenían concentradas en el juego para dar lo mejor de sí mismas y otogarles ventaja a sus compañeros.



Quiénes asistieron al Desafío de Sentencia, Premio y Castigo

En esta ocasión, los concursantes que llegaron al Box de aire decididos a quedarse con el primer lugar fueron: Manuela, Deisy, Gero y Lucho de Alpha; Yudisa, Rosa, Zambrano y Rata de Gamma; así como también Miryan, Katiuska, Juan y Camilo de la casa Omega.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m.