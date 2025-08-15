Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
La Venganza de Analía
Síguenos en::
Tendencias:
DESAFÍO DEL SIGLO
EN VIVO DESAFÍO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / El descuido de Gero que le salió caro a Alpha en el Box Blanco: desafiantes le gritaron en público

El descuido de Gero que le salió caro a Alpha en el Box Blanco: desafiantes le gritaron en público

Gero fue uno de los cuatro integrantes de la casa Alpha que atendieron el llamado de Andrea Serna en el Box Blanco para el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo. VIDEO de lo que sucedió.