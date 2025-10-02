Esta noche en el Desafío Siglo XXI: llega el último Desafío a Muerte con tres equipos

Grecia, Valentina, Katiuska, Manuela y Miryan se enfrentarán en el Box Negro, ¿quién saldrá de la competencia?

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.

